Truffe agli anziani, i carabinieri incontrano i cittadini

Sono sempre più numerosi i casi di truffe, spesso telefoniche, ai danni di persone anziane che vengono segnalati alle forze dell’ordine, anche sul territorio del Vco. Per contrastare questo fenomeno e offrire ai cittadini gli strumenti necessari a riconoscere e prevenire le truffe, il comando dei carabinieri di Domodossola sta organizzando una serie di incontri, che nei prossimi mesi si terranno in diversi comuni ossolani. Il primo ciclo di incontri tra cittadini e forze dell’ordine si terrà in primavera: il 18 aprile a Bognanco, il 16 maggio a Trontano e il 20 giugno a Beura Cardezza.