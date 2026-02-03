L’Arlori e la Zecra dalla A… alla Z FOTO

Tutto iniziò nel lontano 1979, quando un gruppo di villadossolesi amanti del carnevale, riuniti nel comitato “Noi per voi”, decise di istituire due maschere destinate a diventare i simboli del carnevale a Villadossola: l’Arlori e la Zecra. Tradizione vuole che l’uomo vesta i panni della maschera femminile, e la donna impersoni la maschera maschile, unico requisito è che entrambi siano persone molto note in paese.

I primi interpreti furono Noemi Ceresa e Raffaele Gheza. Nella prima edizione del 1979 i due “coniugi” erano riconoscibili, fu infatti solo dall’anno successivo che si decise di mascherare completamente i personaggi e di sfidare gli spettatori del carnevale a riconoscerne la vera identità. Per la cronaca, i primi Arlori e Zecra mascherati furono Sandra Bianchetti e Luciano Castellaro, nel 1980.

Nel corso degli anni la tradizione si è consolidata e la sfida per riconoscere gli interpreti è diventata sempre più un tratto distintivo e uno dei momenti più attesi del carnevale villadossolese. L’edizione del 2026 vedrà scendere in piazza l’Arlori e la Zecra per la 45° volta, dato che i festeggiamenti carnevaleschi furono annullati nel 1991, a causa della guerra nel Golfo, e nel 2021 e 2022 a causa del Covid.

Tante sono state le edizioni ben riuscite del carnevale di Villadossola e innumerevoli i carri, preparati dai quartieri, che hanno allietato i numerosi spettatori durante le sfilate. Alcune edizioni sono rimaste maggiormente nella memoria di chi le ha vissute, per svariati motivi: nel 1983 ci fu la sfilata sotto una copiosa nevicata, nel 1985 insieme all’Arlori e Zecra “ufficiali”, sfilarono altre tre coppie di “impostori”, nel 1993 per la prima volta il matrimonio ebbe luogo in sala consiliare, davanti al sindaco Franco Ravandoni, e sempre in quell’anno la Zecra fu interpretata dal parroco Don Giorgio Borroni, nel 1999 ci fu l’esordio del “matrimonio incivile” al teatro La Fabbrica, con la presenza del Togn e della Cia, primo atto di una collaborazione che dura ancora oggi e che ha portato spesso ad anticipare il carnevale villadossolese di una settimana, per consentire poi a tutti di partecipare anche alla sfilata di Domodossola. Infine nel 2015 la sfilata fu rinviata di una settimana a causa di un’abbondante nevicata, mentre nel 2019, per la prima (e finora unica) volta, le maschere furono svelate alla Fabbrica, subito dopo la celebrazione del matrimonio.

Scorrendo l’elenco degli interpreti, saltano all’occhio numerosi personaggi molto noti di Villadossola, tra cui un nutrito gruppo di amministratori locali (presenti e passati), come il sindaco in carica Bruno Toscani e l’assessore Maurizio Gianola, ma anche Carlo Squizzi, Marcello Perugini, Alessandro Bonacci e tanti altri.

Un paio di curiosità: l’unico a indossare per due volte i panni della Zecra è stato Raffaele Gheza, protagonista come detto nella prima edizione del 1979 e anche nel 1996, mentre nel 1982 i due finti coniugi furono impersonati da due coniugi veri, Mario Ferrari e Alba Balotelli.

Una citazione anche per la famiglia dell’attuale “Gran Maestro del Carnevale” Marco Bonacci, che ha visto negli anni tutti i membri della famiglia vestire i panni delle caratteristiche maschere: per primo nel 1998 papà Mario, grande amante del carnevale, poi mamma Enorina nel 2015, e proprio Marco nel 2019.

In attesa di scoprire chi saranno l’Arlori e la Zecra del carnevale 2026, ecco l’elenco di tutti gli interpreti degli anni passati: