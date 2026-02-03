 / Curiosità

Curiosità | 03 febbraio 2026, 17:00

L’Arlori e la Zecra dalla A… alla Z FOTO

Un tuffo nella storia delle maschere tipiche del carnevale di Villadossola

Alcune immagini del Carnevale 1979 con i primi Arlori e Zecra

Alcune immagini del Carnevale 1979 con i primi Arlori e Zecra

Tutto iniziò nel lontano 1979, quando un gruppo di villadossolesi amanti del carnevale, riuniti nel comitato “Noi per voi”, decise di istituire due maschere destinate a diventare i simboli del carnevale a Villadossola: l’Arlori e la Zecra. Tradizione vuole che l’uomo vesta i panni della maschera femminile, e la donna impersoni la maschera maschile, unico requisito è che entrambi siano persone molto note in paese.

I primi interpreti furono Noemi Ceresa e Raffaele Gheza. Nella prima edizione del 1979 i due “coniugi” erano riconoscibili, fu infatti solo dall’anno successivo che si decise di mascherare completamente i personaggi e di sfidare gli spettatori del carnevale a riconoscerne la vera identità. Per la cronaca, i primi Arlori e Zecra mascherati furono Sandra Bianchetti e Luciano Castellaro, nel 1980.

Nel corso degli anni la tradizione si è consolidata e la sfida per riconoscere gli interpreti è diventata sempre più un tratto distintivo e uno dei momenti più attesi del carnevale villadossolese. L’edizione del 2026 vedrà scendere in piazza l’Arlori e la Zecra per la 45° volta, dato che i festeggiamenti carnevaleschi furono annullati nel 1991, a causa della guerra nel Golfo, e nel 2021 e 2022 a causa del Covid.

Tante sono state le edizioni ben riuscite del carnevale di Villadossola e innumerevoli i carri, preparati dai quartieri, che hanno allietato i numerosi spettatori durante le sfilate. Alcune edizioni sono rimaste maggiormente nella memoria di chi le ha vissute, per svariati motivi: nel 1983 ci fu la sfilata sotto una copiosa nevicata, nel 1985 insieme all’Arlori e Zecra “ufficiali”, sfilarono altre tre coppie di “impostori”, nel 1993 per la prima volta il matrimonio ebbe luogo in sala consiliare, davanti al sindaco Franco Ravandoni, e sempre in quell’anno la Zecra fu interpretata dal parroco Don Giorgio Borroni, nel 1999 ci fu l’esordio del “matrimonio incivile” al teatro La Fabbrica, con la presenza del Togn e della Cia, primo atto di una collaborazione che dura ancora oggi e che ha portato spesso ad anticipare il carnevale villadossolese di una settimana, per consentire poi a tutti di partecipare anche alla sfilata di Domodossola. Infine nel 2015 la sfilata fu rinviata di una settimana a causa di un’abbondante nevicata, mentre nel 2019, per la prima (e finora unica) volta, le maschere furono svelate alla Fabbrica, subito dopo la celebrazione del matrimonio.

Scorrendo l’elenco degli interpreti, saltano all’occhio numerosi personaggi molto noti di Villadossola, tra cui un nutrito gruppo di amministratori locali (presenti e passati), come il sindaco in carica Bruno Toscani e l’assessore Maurizio Gianola, ma anche Carlo Squizzi, Marcello Perugini, Alessandro Bonacci e tanti altri.

Un paio di curiosità: l’unico a indossare per due volte i panni della Zecra è stato Raffaele Gheza, protagonista come detto nella prima edizione del 1979 e anche nel 1996, mentre nel 1982 i due finti coniugi furono impersonati da due coniugi veri, Mario Ferrari e Alba Balotelli.

Una citazione anche per la famiglia dell’attuale “Gran Maestro del Carnevale” Marco Bonacci, che ha visto negli anni tutti i membri della famiglia vestire i panni delle caratteristiche maschere: per primo nel 1998 papà Mario, grande amante del carnevale, poi mamma Enorina nel 2015, e proprio Marco nel 2019.

In attesa di scoprire chi saranno l’Arlori e la Zecra del carnevale 2026, ecco l’elenco di tutti gli interpreti degli anni passati:

Anno

Arlori

Zecra

1979

Noemi Ceresa

Raffaele Gheza

1980

Alessandro Bianchetti

Luciano Castellaro

1981

Maria Grazia Muller

Adriano Sarazzi

1982

Alba Balotelli

Mario Ferrari

1983

Anna Provasi

Cesare Bianchetti

1984

Rita Falda

Carlo Squizzi

1985

Franca De Rosa

Luigi Bruschi

1986

Piera Albert

Giorgio Anchieri

1987

Maristella Pirozzini

Augusto Cattaneo

1988

Lina Lo Maglio

Roberto Bellavita

1989

Elena Bertolacci

Giorgio Cotti

1990

Rina Prete

Giorgio Margaroli

1991

Festa annullata per la guerra del Golfo

 

1992

Luisa Bianchi

Anselmo Rossi

 

1993

Bruna Varioletti

Don Giorgio Borroni

 

1994

Federica Vedaschi

Sergio Gallone

 

1995

Graziella Broggio

Bruno Toscani

 

1996

Nanda Zanetti

Raffaele Gheza

 

1997

Iolanda Pedretti Gnoato

Marcello De Rosa

 

1998

Cesarina Borgna

Mario Bonacci

 

1999

Piera Mordenti

Maurizio Gianola

 

2000

Nicoletta Bonardi

Giuliano Marini

 

2001

Liviana Bollini

Sergio Di Lenardo

 

2002

Daniela Rolandini

Marcello Perugini

 

2003

Adele Zanni

Adriano Pasa

 

2004

Simona Vanni

Luigi Arzuffi

 

2005

Maddalena Lissandrelli

Paolo Gambero

 

2006

Agnese Salerno

Claudio Maioni

 

2007

Erica Arioli

Massimo Gervasoni

 

2008

Roberta Pergrossi

Giorgio Calvi

 

2009

Antonietta Bozzola

Alessandro Bonacci

 

2010

Teresa Michetti

Claudio Bertolami

 

2011

Enrica Preioni

Loris Foresti

 

2012

Anna Falda

Walter Romeggio

 

2013

Manuela Ferrante

Fabrizio Fontana

 

2014

Giuseppina Gallinari

Franco Gibertoni

 

2015

Enorina Paris

Egidio Agnesina

 

2016

Deborah Zani

Gian Paolo Ferrante

 

2017

Danila Tassinari

Stefano Bonardi

 

2018

Cristina Zanelli

Leone Natoli

 

2019

Francesca Veia

Marco Bonacci

 

2020

Paola Castellaro

Guido Tamboloni

 

2021

Sfilata di Carnevale annullata per Covid-19

 

2022

Sfilata di Carnevale annullata per Covid-20

 

2023

Lucrezia Toscani

Luca Rovereti

 

2024

Silvia Freddi

Lorenzo Pavesi

 

2025

Manuela Pirazzi

Francesco Squizzi

 

2026

???

???

 

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore