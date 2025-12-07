Da Milano alla Valle Vigezzo per inseguire il sogno della musica: la storia di Pietro Suraci

Da Milano alla Valle Vigezzo per fare il dj. È la curiosa storia di Pietro Suraci, classe 1995, che quando è alla postazione del dj trova il proprio ritmo e con il suo travolgente entusiasmo è l'esempio vivente di una vita propositiva e progettuale. Non si ferma davanti a nulla: lavora alla Rsa Cuore Immacolato di Maria di Re, gioca a calcio nella squadra degli “Invincibili”, ama la musica, fa il dj per passione e sogna di suonare nelle principali discoteche della zona.

Il vero battesimo di Pietro, in arte dj Pit Shabe, avviene alle feste dei suoi amici: “Ho iniziato a suonare per divertimento ai diciottesimi dei miei amici – racconta Pietro – poi ho seguito un corso di dj a Milano presso una discoteca”. Pietro frequenta la Valle Vigezzo fin da piccolo: prima a Crana e poi a Orcesco in villeggiatura con la sua famiglia. In Valle si fa strada – con alcuni amici – e inizia a suonare in diversi locali in occasione di alcune feste. Nel 2020 prende la residenza e nel 2025 si trasferisce con la famiglia a Santa Maria Maggiore.

“La mia passione per la musica è nata da piccolo – racconta Pietro – mio papà mi faceva ascoltare la musica degli anni '70, '80 e '90 con le cassette e i cd e io cantavo. L'interesse per il mondo dei dj è nato durante le feste organizzate con i miei amici poi con due amici ho suonato ad Halloween, Capodanno e ad un matrimonio. Sono molto appassionato di Gabry Ponte, Albertino, dj Matrix, Molella, Fargetta: da loro prendo ispirazione per le mie serate”. Con le cuffie e la console si lascia trasportare dal ritmo incalzante della musica e coinvolge chi lo ascolta con l'entusiasmo che lo contraddistingue: “Quando suono sono super carico, la musica mi dà energia pura ed entusiasmo: io cerco di coinvolgere e intrattenere le persone che mi ascoltano anche parlando al microfono, per portarle a ballare e divertirsi”. La storia di Pietro è un esempio di resilienza e dimostra che la passione e la tenacia possono trasformare le difficoltà in opportunità. Pietro è disponibile per serate, eventi, feste, matrimoni. Per informazioni è possibile contattarlo sui principali social con lo pseudomino dj Pit Shabe.