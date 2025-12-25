Sono tremila gli spazzacamini in Italia

Sono ancora tremila gli spazzacamini in Italia. Una categoria che non si è ancora estinta. Anzi! E l’appuntamento estivo in Vigezzo conferma che l’amore per questa professione non è svanito.

Dicevamo che sarebbero ancora tremila gli spazzacamini e la conferma arriva da un articolo pubblicato martedì sul Corriere della Sera, nel fascicolo ‘’Buone notizie’’. Un pezzo che racconta la storia degli uomini neri, citando più volte la valle Vigezzo, ‘patria’ degli spazzacamini.

‘’E così oggi gli spazzacamini in Italia sono circa tremila, ci sono anche donne e giovani, ogni anno in Val Vigezzo organizzano un raduno che attira oltre mille professionisti delle canne fumarie da tutto il mondo e un museo in Piemonte racconta questa storia’’ scrive il Corriere della Sera citando quello che oggi è ‘’un operaio specializzato e dal compito difficile, di certo non balla sui tetti delle città. E soprattutto, questo mestiere nei ha saputo trasformarsi e scrollarsi di dosso la miseria’’.

Cita la statua che c’è a Malesco, in Val Vigezzo. Che raffigura Fausto Cappini di Re, morto ad appena 13 anni per aver toccato i fili dell’alta tensione durante la pulitura di un camino. Cita Santa Maria Maggiore, cuore della Val Vigezzo, dove c’è ogni anno ‘’il raduno organizzato nel primo fine settimana di settembre: una specie di festa dell’orgoglio fumista. Che porta gente da tutto il mondo.