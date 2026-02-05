Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Offerte di lavoro Centro per l’Impiego di Omegna. Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it.
- 2026677 Studio dentistico di Domodossola cerca Assistente alla Poltrona con qualifica professionale, preferibile esperienza pregressa e buon uso pc. Inserimento con contratto part-time a tempo determinato di 6 mesi, CCNL Studi Professionali – IV livello.
- 2026599 Azienda metalmeccanica di Ornavasso cerca operaio/a di produzione per assemblaggio, lavorazioni meccaniche di precisione e controllo qualità. Richiesta buona manualità; preferibile esperienza nel settore. Orario full time lun–ven.
- 2026598 Azienda metalmeccanica di Ornavasso cerca impiegata/o per segreteria, gestione ordini/fatture e supporto commerciale-social. Richiesti inglese, ottimo uso PC e flessibilità. Orario full time lun–ven.
- 2026577 Azienda di Ornavasso cerca un aiuto falegname, preferibile esperienza pregressa, buona autonomia nello svolgimento del lavoro assegnato, indipendenza negli spostamenti, contratto e stipendio commisurati all’esperienza, si valutano anche figure junior per percorso formativo.
- 2026563 Azienda di Piedimulera cerca apprendista falegname, si richiede età per apprendistato, autonomia negli spostamenti, residenza nei comuni limitrofi, serietà e volontà di imparare un mestiere. Preferibile in possesso di pat.B.
- 2026543 Azienda con cantiere a Masera cerca varie figure professionali per adeguamento di impianto compressione gas: operatori di mezzi movimentazione (escavatore, camion gru, carrello elevatore), autisti (Pat. C), elettricisti, carpentieri edili, molatori, manovali/operai generici. Si offre contratto a tempo determinato full time, orario lavorativo da lun a ven.
- 2026490 Bar/Ricevitoria a Domodossola cerca apprendista barista: servizio al banco, caffetteria e panini. Richiesta serietà, flessibilità e autonomia; preferibile inglese o tedesco. Contratto di apprendistato full-time, €1350 mensili.
- 2026471 Albergo 4★a San Domenico di Varzo ricerca cameriere/a ai piani per pulizia e riassetto camere. Offerto contratto stagionale da febbraio 2026, part-time o full time, con turni organizzati e riposi garantiti. Richieste precisione, affidabilità e capacità di lavorare in autonomia e in team.
- 2026383 Realtà ristorativa sopra Verbania (Ceredo) cerca un/una cameriere/a. Realtà intima e curata, con pochi coperti e un ambiente elegante. Richiesta minima esperienza, discreta conoscenza inglese. Contratto iniziale a tempo determinato, full time. Prospettiva di assunzione a tempo indeterminato.
- 2026343 Ditta di Piedimulera cerca elettricista per installazione e manutenzione di impianti elettrici civili e industriali. Richieste conoscenze di base in ambito elettrico e qualifica/diploma di perito elettrico. Contratto a tempo determinato 6 mesi, orario full time.
- 2026184 Azienda di Gravellona Toce ricerca operaio addetto alla produzione, assemblaggio e installazione box doccia presso clienti nel VCO. Richiesti diploma/qualifica tecnico-meccanica, patente B, buona manualità e predisposizione al lavoro in team.
- 202673 Hotel 5★ Luxury di Baveno cerca diverse figure in ambito manutenzione e giardinaggio: manutentori, giardinieri, facchini. Contratto 9 mesi con possibile stabilizzazione.
- 202664 Hotel 5★ Luxury di Baveno cerca diverse figure in ambito amministrazione: addetti all’amministrazione, contabili, addetti al personale, addetti al controllo di gestione. stabilizzazione.
- 202650 Hotel 5★ Luxury di Baveno cerca assistenti bagnanti in possesso di attestazione valida per le aree piscina e lago. Si richiede competenza nelle normali mansioni di assistente bagnanti nonché buona conoscenza della lingua inglese. Contratto a tempo determinato di 9 mesi con possibile stabilizzazione.
- 202645 Hotel 5★ Luxury di Baveno cerca diverse figure in ambito accoglienza: receptionist, portieri, governante, camerieri, addetti guardaroba/stireria. Contratto 9 mesi con possibile stabilizzazione.
- 202628 Hotel 5★ Luxury di Baveno cerca diverse figure in ambito ristorazione: chef de rang, commis de rang, capi partita, hostess di sala, maitre, pasticceri. Contratto a tempo determinato di 9 mesi con possibile stabilizzazione.
- 202618 Panetteria e bar situato a Verbania cerca un cameriere di sala/bar per accoglienza clienti, servizio ai tavoli, attività di banconista, gestione pagamenti alla cassa. Si richiede esperienza ed autonomia nel lavoro, buon inglese, patente B. Lavoro su due turni 7-13,30/13,30-20.30. RAL intorno ai 1300 euro.
- 135030 Ristorante situato sull’isola Pescatori cerca cuoco addetto alla preparazione dei primi piatti per la stagione 2026. Orario spezzato, contratto da marzo a ottobre, realtà dinamica.
- 135019 Azienda a Masera cerca Magazziniere per gestire ricezione, stoccaggio e distribuzione di materiali e attrezzature di cantiere. Richiesta esperienza in logistica di cantiere, conoscenza dei materiali e dei sistemi gestionali. Patentino per carrelli elevatori preferibile.
- 135018 Azienda con cantiere a Masera cerca Topografo/a per rilievi e tracciamenti su impianti gas esistenti, supportando progettazione e costruzione. Richiesto diploma di Geometra o Laurea in Ingegneria Civile/Geomatica, esperienza in ambito impiantistico e conoscenza di stazione totale, GPS RTK, laser scanner e software CAD.
- 135014 Panetteria a Domodossola cerca aiuto panettiere/pasticcere per supporto nella preparazione di pane e dolci e pulizia del laboratorio. Si richiede passione per il settore, voglia di imparare e disponibilità al lavoro notturno, dalle 22.00 alle 06.00.