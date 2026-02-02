Prestiti e cessioni del quinto: nel 2025 nel Vco gli importi più alti del Piemonte

Il 2025 si chiude con segnali positivi per il mercato dei finanziamenti anche nel Verbano-Cusio-Ossola, in linea con l’andamento regionale che ha visto una riduzione dei tassi di interesse, in particolare sui prestiti personali. Secondo i dati dell’Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, in Piemonte il Taeg medio dei prestiti personali è sceso di 37 punti base nel corso dell’anno, favorendo una maggiore propensione alla richiesta di credito.

Nel Vco, per quanto riguarda i prestiti personali, l’importo medio richiesto nel 2025 si attesta a 13.038 euro, uno dei valori più alti della regione, con una durata media di 5 anni e 7 mesi. A distinguere la provincia è anche l’età dei richiedenti, che risulta la più elevata del Piemonte, con una media di 45 anni e 5 mesi, segnale di una domanda di credito più matura rispetto ad altri territori.

Ancora più marcato il primato del Verbano-Cusio-Ossola nelle cessioni del quinto, dove nel 2025 si registra l’importo medio richiesto più alto della regione, pari a 21.481 euro. La durata media dei finanziamenti si attesta sugli 8 anni e 1 mese, mentre l’età media dei richiedenti sale fino a 53 anni e 7 mesi, la più alta in Piemonte. Dati che confermano come la cessione del quinto continui a essere una soluzione particolarmente apprezzata da lavoratori e pensionati della provincia, grazie a condizioni economiche più vantaggiose rispetto ai prestiti personali.