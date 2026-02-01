Pil sopra le attese, Confcommercio: “Il 2025 chiude in crescita e dà slancio al 2026”

“Il 2025 si è chiuso confermando la maggior tonicità dell’economia italiana nell’ultimo quarto dell’anno, ipotesi che avevamo suggerito sulla base della dinamica dei principali indicatori mensili”. Questo il commento dell’ufficio studi di Confcommercio ai dati diffusi dall’Istat.

“Le revisioni al rialzo del Pil dei due trimestri precedenti - prosegue la nota - hanno permesso una variazione nella media dell’intero anno dello 0,7% in termini destagionalizzati, stima che si traduce in una crescita pari allo 0,6% nella metrica della contabilità annuale e, quindi, un po’ migliore delle valutazioni contenute nel documento programmatico di bilancio (+0,5%). Oltre ai segnali di ripresa di industria e domanda interna, l’elemento più rassicurante è l’eredità che lascia il 2025 all’anno che è appena iniziato: lo 0,3% rende, infatti, meno complicato il raggiungimento dell’1% di crescita nel 2026”.

“In questo contesto - conclude Confcommercio - il mercato del lavoro evidenzia, a dicembre, dinamiche che, seppure non preoccupanti nell’immediato, potrebbero essere il primo segnale di alcune problematiche legate alle dinamiche demografiche destinate a diventare sempre più visibili nel medio periodo. Per attenuare queste criticità è necessario portare nel mercato del lavoro buona parte della popolazione femminile inattiva: il tasso di partecipazione di questa componente si mantiene ancora poco al di sopra del 57% mentre per la maschile il parametro è superiore al 75%”.