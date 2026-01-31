Tecniche di Evoluzione Assistita, passo avanti per l’agricoltura europea: soddisfazione di Coldiretti e Filiera Italia

Il voto favorevole espresso in Commissione Ambiente, Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare (Comenvi) del Parlamento Europeo rappresenta una vittoria per gli agricoltori e un passaggio chiave verso un utilizzo più ampio delle TEA – Tecniche di Evoluzione Assistita. A sottolinearlo sono Coldiretti e Filiera Italia, che esprimono soddisfazione per l’approvazione dell’accordo sul nuovo quadro normativo europeo sulle nuove tecniche genomiche.

Il via libera in Commissione apre ora all’adozione definitiva del regolamento, ponendo le basi per un sistema legislativo chiaro, equilibrato e finalmente operativo, in grado di sostenere il settore agricolo europeo nella sfida ai cambiamenti climatici e nella riduzione dell’uso di input chimici.

«Abbiamo sostenuto per primi la diffusione delle TEA per tutelare la biodiversità dell’agricoltura italiana e, allo stesso tempo, migliorare l’efficienza del nostro modello produttivo» spiegano il presidente di Coldiretti Novara-Vco Fabio Tofi e il direttore Luciano Salvadori.

L’innovazione genetica, sottolineano i vertici territoriali dell’organizzazione agricola, rappresenta uno strumento fondamentale per il futuro del comparto. «Investire nella ricerca è essenziale per individuare nuove soluzioni che, anche in Piemonte, possono favorire colture strategiche come frutta, nocciole e cereali».

Coldiretti ribadisce inoltre un punto centrale del dibattito: «Quando si parla di TEA non si fa riferimento agli OGM, ma a tecniche di miglioramento genetico che consentono di selezionare varietà vegetali più sostenibili, con minore impatto ambientale, maggiore resilienza e capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, nel pieno rispetto della biodiversità agricola».