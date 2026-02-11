Mirina, regina della razza bruna alla fiera di Verona

Mirina, vacca di razza bruna dell’Agriturismo Alpe Crampiolo, è stata incoronata campionessa assoluta alla Mostra nazionale agricola di Verona, uno degli appuntamenti più importanti per il mondo zootecnico italiano, che si svolge ogni due anni e richiama allevatori da tutto il paese.

All’interno della manifestazione, come da tradizione, si tiene anche il concorso dedicato ai migliori capi bovini di razza bruna, una vera e propria “gara di bellezza” in cui vengono valutate le caratteristiche morfologiche e funzionali degli animali. Luca Olzeri, titolare dell’Agriturismo Alpe Crampiolo, ha accompagnato Mirina in un percorso di gara straordinario.

La vacca ha infatti conquistato, una dopo l’altra, le prime due categorie di appartenenza, per poi imporsi nella finalissima e aggiudicarsi il titolo più ambito: quello di campionessa assoluta della razza bruna 2026. Un successo costruito passo dopo passo, che ha portato Mirina a salire sul gradino più alto del podio, premiata con coccarda, coppe e riconoscimenti simbolo di un traguardo prestigioso nel panorama zootecnico nazionale.

"È una grandissima soddisfazione – commenta Luca Olzeri – che ripaga dei tanti sacrifici e del lavoro quotidiano svolto per allevare capi di bestiame belli, forti e con caratteristiche morfologiche e funzionali di alto livello".

Il risultato di Mirina a Verona non è l'unico: oltre a Mirina, infatti, anche altre due vacche provenienti da agriturismi della valle hanno ottenuto premi nelle rispettive categorie, confermando la qualità del lavoro svolto dagli allevatori del territorio e il valore di una tradizione zootecnica che continua a distinguersi anche a livello nazionale.