Accompagnamento al voto: le indicazioni dell’Asl Vco per il referendum di marzo

In occasione del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, il reparto di medicina legale dell’As Vco garantirà il rilascio dei certificati medici per gli elettori che necessitano dell’accompagnamento al voto. I certificati saranno rilasciati fino lunedì 2 marzo nelle strutture ambulatoriali dell’Asl esclusivamente tramite prenotazione telefonica contattando la segreteria ai numeri 0323/868.961-360 (Omegna), 0323/541.436-693 (Verbania) o 0324/491.323-625 (Domodossola). Solo per la giornata di sabato 21 marzo, inoltre, è possibile richiedere i certificati al numero 335.7443574 dalle 8.00 alle 12.00.

Si ricorda che l’elettore non deambulante o portatore di handicap potrà avvalersi dell’accompagnamento al voto anche con un’attestazione medica precedentemente rilasciata dall’Asl per altri fini, o con copia autentica di patente speciale di guida, purché risulti dalla documentazione esibita l’impossibilità o la capacità di deambulazione gravemente ridotta. Sarà inoltre garantito il rilascio dei certificati utili per il voto domiciliare per i soggetti affetti da gravissime infermità tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano.

La richiesta di accertamento domiciliare dovrà pervenire alle segreterie della medicina legale tramite il comune (rivolgersi alle rispettive segreterie) sempre entro il 2 marzo. Si precisa che la normativa in vigore esclude il rilascio del certificato di accompagnamento al voto ai cittadini affetti da patologia che ne inficia le facoltà mentali.

Per ogni singola richiesta (accompagnamento al voto, voto domiciliare ed uso di apparecchiature elettromedicali) verranno rilasciati certificati separati. Nel caso non vi siano i requisiti sopra elencati il medico non rilascerà la certificazione. Come sempre, le certificazioni saranno rilasciate a titolo gratuito. L’elettore già in possesso di una delle certificazioni non dovrà ripresentare altra richiesta, fatto salvo il mutamento delle condizioni di cui risulta affetto, poiché la precedente attestazione non è soggetta a scadenza.