Pro Loco Valdossola inaugura lo sportello informativo all’Ossola Outdoor Center VIDEO

La Proloco Valdossola ha inaugurato un punto di informazioni all'Ossola Outdoor Center di Crevoladossola. Lo sportello darà la possibilità alle associazioni di comunicare i propri eventi e soprattutto di mettersi in rete fra loro e nasce dopo il successo della piattaforma digitale Valdossola E20.

All'iniziativa erano presenti Moreno Bossone presidente provinciale dell'Endas Ente nazionale democratico di azione sociale al quale la Proloco è associata, il presidente della Pro Loco Valdossola Giuseppe Girondino, il sottosegretario della Regione Piemonte Alberto Preioni, il sindaco di Crevoladossola Giorgio Ferroni, la rappresentante della Fondazione Comunitaria Patrizia Testore, Andrea Burgener in rappresentanza della proprietà che ha concesso in comodato lo spazio nel complesso commerciale, in costume di Vagna.

Prima dell'inaugurazione si è svolto un convegno di formazione per le associazioni sulle novità fiscali ed amministrative del Terzo Settore APS e ASD. Relatori sono stati il commercialista Pietro Canta socio e fondatore Fiscosport e l'avvocato Monica Campione esperta in diritto sportivo, consulente di Federazioni e Società sportive. In apertura ha portato i saluti il presidente dell'Endas regionale Valerio Martin.

Al termine sono stati presentati da Alessia Ferraris i primi risultati del portale Valdossola E20, nato sei mesi fa promosso dalla Pro Loco Valdossola, con il supporto e la partecipazione di Endas Vco quale ente associativo superiore con il contributo della Fondazione Comunitaria del Vco.

"Valdossola E20 è nato – ha detto Moreno Bossone - con l’obiettivo di creare un sistema informativo condiviso dedicato agli eventi e all’associazionismo locale. Valdossola E20 si occupa di raccogliere, organizzare e rendere accessibili le informazioni su iniziative spesso frammentate e comunicate in modo non coordinato, valorizzando anche le realtà più piccole, ma fondamentali per la vita delle comunità, in questi mesi ha coinvolto più di 300 realtà associative attive nei settori culturale, sportivo, sociale, educativo ed enogastronomico".

Il sito web www.valdossolaeventi.it costituisce il fulcro del progetto: una piattaforma digitale accessibile e interattiva, pensata sia per gli utenti sia per le associazioni, che possono consultare il calendario degli eventi, approfondire le singole iniziative e e contribuire direttamente all’aggiornamento dei contenuti. E' possibile segnalare o inviare i propri eventi scrivendo a eventi@prolocovaldossola.it oppure caricarli in autonomia direttamente sul sito, contribuendo così a una mappatura partecipata e sempre aggiornata delle iniziative.

Sempre durante la giornata è stato presentato dal presidente della Pro Loco di Vagna Alessandro Prina un nuovo percorso naturalistico e artistico nel borgo di Andosso.



