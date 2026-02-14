Previsioni occupazionali, a febbraio 980 nuovi contratti nel Vco

Sono 5.160 i contratti programmati dalle imprese delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli per il mese di febbraio 2026, pari al 20% delle entrate complessive previste a livello regionale. Questo il dato che emerge dal bollettino mensile del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, grazie al programma nazionale giovani, donne e lavoro cofinanziato dall’Unione europea, ed elaborate dal servizio studi della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

Per quanto riguarda in particolare la provincia del Verbano Cusio Ossola, le entrate programmate a febbraio 2026 sono 980 (+80 rispetto al 2025); nel 17% saranno stabili, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, per l’83% saranno a termine. Si concentreranno per il 76% nel settore dei servizi e per il 62% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Il 12% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (18%). In 54 casi su 100 le imprese prevedono difficoltà di reperimento dei profili desiderati. Il 7% delle entrate sarà destinato a personale laureato, mentre una quota pari al 32% delle entrate complessive riguarderà giovani con meno di 30 anni. Il settore a esprimere il più alto fabbisogno è quello dei servizi di alloggio e ristorazione (390 entrate previste), seguito dal commercio (140), dai servizi alle persone (120), dalle costruzioni (60) e infine dalle industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo (50).