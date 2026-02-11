Bassa Ossola: bandi per negozianti con fondi fino a 14 mila euro

Il Distretto del Commercio di Ornavasso, Premosello Chiovenda e Vogogna è stato tra i primi beneficiari dei fondi stanziati dalla Regione Piemonte per le imprese del commercio: 290 mila e 300 euro di cui 93.445,71 euro andranno direttamente alle imprese del commercio che hanno un’attività in uno dei tre comuni.

Le attività commerciali dei tre paesi, che decideranno di apportare migliorie alle proprie attività, potranno beneficiare di contributi a fondo perduto fino a 7 mila euro per attività e 14 mila euro per chi deciderà di aprire un nuovo negozio di vicinato.

Il bando per le imprese del commercio sarà presentato ai commercianti durante due incontri aperti a tutti i commercianti dei tre comuni: a Vogogna giovedì 12 febbraio alle ore 20.45 presso il Centro del Cittadino e a Ornavasso giovedì 19 febbraio alla ore 20.30 presso il Municipio.

Saranno presenti i rappresentanti della cabina di regia del Distretto del commercio, che comprende le amministrazioni comunali di Ornavasso, Premosello Chiovenda e Vogogna, Confcommercio Alto Piemonte Ascom Vco e il Manager di Distretto, Antonio Longo Dorni.

Ci sarà tempo fino al 18 aprile per presentare la domanda di finanziamento per ottenere un contributo pari all’80% per interventi a favore dell’innovazione e modernizzazione digitale delle imprese, videosorveglianza e sicurezza, acquisto di arredi interni o per il miglioramento delle esteriorità delle attività commerciali.

Il contributo massimo per ciascuna impresa è pari a 7 mila euro, che sale fino a 14 mila euro per chi deciderà di avviare una nuova attività in uno dei tre comuni.

Con tale iniziativa le amministrazioni comunali, grazie al sostegno della Regione Piemonte, offrono un aiuto concreto alle attività commerciali che con grande impegno, professionalità e sacrifici mantengono vivo il tessuto economico e sociale dei nostri paesi e intendono favorire l’apertura di nuove attività per contrastare la desertificazione e gli sfitti commerciali.