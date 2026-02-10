Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

2026700 Ristorazione collettiva a Villadossola cerca Cuoco/a di mensa. Indispensabile esperienza pregressa e piena autonomia nello svolgimento del lavoro. Orari da lunedì a venerdì 6.00-14.00. CCNL turismo IV livello.

2026677 Studio dentistico di Domodossola cerca Assistente alla Poltrona con qualifica professionale, preferibile esperienza pregressa e buon uso pc. Inserimento con contratto part-time a tempo determinato di 6 mesi, CCNL Studi Professionali – IV livello.

2026661 Centro benessere a Verbania cerca un/a massaggiatore olistico per esecuzione di massaggi olistici con tecniche thailandesi. Richiesto attestato professionale, preferibile esperienza, richiesta buona conoscenza lingua inglese. Contratto 6 mesi con obiettivo inserimento stabile, CCNL Acconciatura estetica, IV livello

2026599 Azienda metalmeccanica di Ornavasso cerca operaio/a di produzione per assemblaggio, lavorazioni meccaniche di precisione e controllo qualità. Richiesta buona manualità; preferibile esperienza nel settore. Orario full time lun–ven.

2026598 Azienda metalmeccanica di Ornavasso cerca impiegata/o per segreteria, gestione ordini/fatture e supporto commerciale-social. Richiesti inglese, ottimo uso PC e flessibilità. Orario full time lun–ven.

2026577 Azienda di Ornavasso cerca un aiuto falegname, preferibile esperienza pregressa, buona autonomia nello svolgimento del lavoro assegnato, indipendenza negli spostamenti, contratto e stipendio commisurati all’esperienza, si valutano anche figure junior per percorso formativo.

2026563 Azienda di Piedimulera cerca apprendista falegname, si richiede età per apprendistato, autonomia negli spostamenti, residenza nei comuni limitrofi, serietà e volontà di imparare un mestiere. Preferibile in possesso di pat.B.

2026559 Centro per l’impiego di Omegna cerca per studio dentistico di Verbania una Assistente di Studio Odontoiatrico. Richiesta qualifica ASO, buone capacità relazionali e professionalità, preferibile esperienza. Previsto contratto a tempo determinato di 12 mesi per sostituzione maternità, full time 40h con lavoro il sabato mattina.

2026543 Azienda con cantiere a Masera cerca varie figure professionali per adeguamento di impianto compressione gas: operatori di mezzi movimentazione (escavatore, camion gru, carrello elevatore), autisti (Pat. C), elettricisti, carpentieri edili, molatori, manovali/operai generici. Si offre contratto a tempo determinato full time, orario lavorativo da lun a ven.

2026490 Bar/Ricevitoria a Domodossola cerca apprendista barista: servizio al banco, caffetteria e panini. Richiesta serietà, flessibilità e autonomia; preferibile inglese o tedesco. Contratto di apprendistato full-time, €1350 mensili.

2026471 Albergo 4★a San Domenico di Varzo ricerca cameriere/a ai piani per pulizia e riassetto camere. Offerto contratto stagionale da febbraio 2026, part-time o full time, con turni organizzati e riposi garantiti. Richieste precisione, affidabilità e capacità di lavorare in autonomia e in team.

2026383 Realtà ristorativa sopra Verbania (Ceredo) cerca un/una cameriere/a. Realtà intima e curata, con pochi coperti e un ambiente elegante. Richiesta minima esperienza, discreta conoscenza inglese. Contratto iniziale a tempo determinato, full time. Prospettiva di assunzione a tempo indeterminato.

2026343 Ditta di Piedimulera cerca elettricista per installazione e manutenzione di impianti elettrici civili e industriali. Richieste conoscenze di base in ambito elettrico e qualifica/diploma di perito elettrico. Contratto a tempo determinato 6 mesi, orario full time.

2026231 Azienda di Baveno cerca un giardiniere per attività di cura di giardini, potature, semine e pulizia degli spazi esterni. Preferibile esperienza, buona attitudine con i clienti, patente B e autonomia negli spostamenti. Previsto contratto di 3 mesi rinnovabile, dal lunedì al venerdì 8–12 e 13–17, RAL fino a 15.000 €.

2026184 Azienda di Gravellona Toce ricerca operaio addetto alla produzione, assemblaggio e installazione box doccia presso clienti nel VCO. Richiesti diploma/qualifica tecnico-meccanica, patente B, buona manualità e predisposizione al lavoro in team.

202673 Hotel 5★ Luxury di Baveno cerca diverse figure in ambito manutenzione e giardinaggio: manutentori, giardinieri, facchini. Contratto 9 mesi con possibile stabilizzazione.

202664 Hotel 5★ Luxury di Baveno cerca diverse figure in ambito amministrazione: addetti all’amministrazione, contabili, addetti al personale, addetti al controllo di gestione. stabilizzazione.

202650 Hotel 5★ Luxury di Baveno cerca assistenti bagnanti in possesso di attestazione valida per le aree piscina e lago. Si richiede competenza nelle normali mansioni di assistente bagnanti nonché buona conoscenza della lingua inglese. Contratto a tempo determinato di 9 mesi con possibile stabilizzazione.

202645 Hotel 5★ Luxury di Baveno cerca diverse figure in ambito accoglienza: receptionist, portieri, governante, camerieri, addetti guardaroba/stireria. Contratto 9 mesi con possibile stabilizzazione.

202628 Hotel 5★ Luxury di Baveno cerca diverse figure in ambito ristorazione: chef de rang, commis de rang, capi partita, hostess di sala, maitre, pasticceri. Contratto a tempo determinato di 9 mesi con possibile stabilizzazione.

202618 Panetteria e bar situato a Verbania cerca un cameriere di sala/bar per accoglienza clienti, servizio ai tavoli, attività di banconista, gestione pagamenti alla cassa. Si richiede esperienza ed autonomia nel lavoro, buon inglese, patente B. Lavoro su due turni 7-13,30/13,30-20.30. RAL intorno ai 1300 euro.

135030 Ristorante situato sull’isola Pescatori cerca cuoco addetto alla preparazione dei primi piatti per la stagione 2026. Orario spezzato, contratto da marzo a ottobre, realtà dinamica.

135019 Azienda a Masera cerca Magazziniere per gestire ricezione, stoccaggio e distribuzione di materiali e attrezzature di cantiere. Richiesta esperienza in logistica di cantiere, conoscenza dei materiali e dei sistemi gestionali. Patentino per carrelli elevatori preferibile.

135018 Azienda con cantiere a Masera cerca Topografo/a per rilievi e tracciamenti su impianti gas esistenti, supportando progettazione e costruzione. Richiesto diploma di Geometra o Laurea in Ingegneria Civile/Geomatica, esperienza in ambito impiantistico e conoscenza di stazione totale, GPS RTK, laser scanner e software CAD.

135014 Panetteria a Domodossola cerca aiuto panettiere/pasticcere per supporto nella preparazione di pane e dolci e pulizia del laboratorio. Si richiede passione per il settore, voglia di imparare e disponibilità al lavoro notturno, dalle 22.00 alle 06.00.