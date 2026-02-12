Svizzera, aumentato del 3,4 per cento il tasso di disoccupazione

Aumenta il numero di disoccupati in Svizzera. A gennaio 2026 il numero è cresciuto di 5.005 unità (+3,4%) rispetto al mese precedente, per un totale di 152’280 persone.

Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, il numero dei disoccupati è aumentato di 16.507 unità (+12,2%). Nel mese di gennaio 2026 il tasso di disoccupazione è aumentato di 0,1 punti percentuali rispetto al mese precedente, pari al 3,2%.

In Vallese erano 7.434 le persone che risultavano disoccupate: un aumento di 216 unità rispetto al mese precedente. Il tasso di disoccupazione nel Canton Vallese è leggermente aumentato di 0,2 punti percentuali, attestandosi al 4,1%. Solo nell'Alto Vallese, invece, il numero di disoccupati è leggermente diminuito. Ciò è in parte attribuibile all'attività turistica durante la stagione invernale.

In Ticino è salito dal 3,2% di dicembre al 3,3 di gennaio. I disoccupati sono oggi 5525 contro i 2578 di dicembre.