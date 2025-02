Druogno, guasto all’acquedotto, obbligo di bollitura dell’acqua

Druogno: scatta l'obbligo di bollitura dell'acqua. “Premesso che il Comune eroga l'acqua potabile su tutto il territorio comunale nei limiti della disponibilità e compatibilmente con la possibilità di derivazioni delle reti di distribuzione comunale in esercizio e preso atto che si è verificato un guasto alla rete idrica all'acquedotto comunale di Druogno, il sindaco ordina alla popolazione abitante nel comune di Druogno capoluogo, in via del tutto precauzionale e a salvaguardia della pubblica incolumità, di utilizzare con effetto immediato e fino a nuovo ordine l'acqua per uso potabile previa bollitura”. E' quanto indica l'ordinanza firmata dal sindaco di Druogno Marco Zanoletti in data 15 febbraio 2025, a seguito di una alterazione alle rete idrica.