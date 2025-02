Una conferenza su Pietro Montani, mergozzese emigrato a Istanbul

Sabato 22 febbraio alle 17.00 l’Antica Latteria di Mergozzo ospita una conferenza dedicata ad un personaggio della storia mergozzese: Pietro Montani. Era il marzo 1832 quando, ad appena quattro anni, si imbarcò con i genitori su una nave diretta da Trieste ad Algeri, per poi stabilirsi a Galata, un quartiere di Costantinopoli (l’attuale Istanbul).

La conferenza è tenuta da Paolo Girardelli della Boğaziçi University di Istanbul, che ripercorrerà il ricco lascito di Montani in diversi ambiti: dalla meteorologia all’architettura, passando per la pittura e l’illustrazione grafica, oltre che dal suo impegno alla Soms di Costantinopoli in qualità di presidente.