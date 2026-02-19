 / Necrologi

Necrologi | 19 febbraio 2026, 09:02

Luigina Protti ved. Di Giorgio di anni 91

Luigina Protti ved. Di Giorgio di anni 91

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore