Migiandone, scontro tra un furgone e un autoarticolato: nessun ferito

Incidente stradale oggi nel primo pomeriggio sulla strada statale 33 del Sempione al km 101+600 in direzione sud all'altezza di Migiandone, Ornavasso. Un furgone e un autoarticolato si sono tamponati senza conseguenze per i conducenti. Sul posto una squadra di vigili del fuoco di Verbania per mettere in sicurezza i due veicoli. L'autoarticolato trasportava acido cloridrico ma a seguito dell'impatto, dopo un'attenta verifica da parte dei vigili del fuoco, non risultano evidenti perdite di sostanza. Sul posto i carabinieri per rilievi e viabilità e personale sanitario del 118.