Il Cinema Corso presenta i film in programmazione dal 20 al 24 febbraio

Il Cinema Corso è pronto a regalare un’esperienza cinematografica indimenticabile con un palinsesto ricco di emozioni, azione e avventura. Dal 20 al 24 febbraio, il grande schermo ospiterà prime visioni nazionali e film attesissimi, proiettati in 4K Ultra HD per una qualità visiva straordinaria. Ecco tutti i dettagli sulle pellicole in programma:

FOLLEMENTE – PRIMA VISIONE NAZIONALE

Un viaggio nella mente tra razionalità e follia

Diretto da Paolo Genovese, FolleMente è una commedia romantica che trasforma un semplice primo appuntamento in un’esperienza unica. Attraverso i pensieri dei protagonisti, lo spettatore entra nel loro mondo interiore, osservando come le diverse personalità interagiscono tra loro. Tra razionalità, follia, istinto e romanticismo, ogni aspetto della psiche prende vita in un affascinante gioco psicologico, capace di far sorridere e commuovere.

Orari di proiezione:

Giovedì 20 febbraio – 20:30

Venerdì 21 febbraio – 20:30

Sabato 22 febbraio – 17:30 | 20:30

Domenica 23 febbraio – 17:30 | 20:30

Lunedì 24 febbraio – 20:30

CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD – PRIMA VISIONE NAZIONALE ASSOLUTA

Il nuovo Capitano è pronto a entrare in azione!

Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson (Anthony Mackie) raccoglie l’eredità di Steve Rogers e diventa il nuovo Capitan America. In Brave New World, il mondo cerca un nuovo simbolo di speranza mentre il protagonista affronta una minaccia globale. Con un cast stellare, tra cui Harrison Ford nei panni del Presidente Thaddeus Ross, il film promette adrenalina, colpi di scena e azione spettacolare.

Orari di proiezione:

Venerdì 21 febbraio – 20:30

Sabato 22 febbraio – 20:30

Domenica 23 febbraio – 20:30

Lunedì 24 febbraio – 20:30

PADDINGTON IN PERÙ – PRIMA NAZIONALE

Un’avventura per tutta la famiglia

L’orsetto più amato di sempre torna sul grande schermo! In Paddington in Perù, il dolce e curioso Paddington parte per un viaggio emozionante tra misteri, risate e avventure. Un film perfetto per grandi e piccoli, capace di conquistare il cuore di tutti.

Orari di proiezione:

Sabato 22 febbraio – 17:30

Domenica 23 febbraio – 17:30

LA VIA INCANTATA – PROIEZIONE SPECIALE

Un viaggio tra luoghi abbandonati, storie di vita e speranza

Il regista Francesco Fei porta sul grande schermo un’emozionante trasposizione del libro La via incantata di Marco Albino Ferrari. Questo documentario ci guida attraverso luoghi dimenticati, ricchi di memoria e bellezza, raccontando storie di chi ancora trova speranza e connessione con la natura. Un’esperienza cinematografica unica che ci invita a riscoprire il valore del passato e il fascino dell’ignoto.

Orario di proiezione:

Giovedì 20 febbraio – 21:00