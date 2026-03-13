Asl Vco, dagli Amici dell'Oncologia una donazione per i pazienti sottoposti a interventi chirurgici

Un gesto concreto per migliorare il comfort dei pazienti e sostenere l’eccellenza del lavoro del personale sanitario. L’associazione Amici dell’Oncologia ha effettuato all’Asl Vco una donazione di borse specifiche per il trasporto dei drenaggi, destinate a pazienti che dopo intervento chirurgico devono utilizzare temporaneamente drenaggi. Progettate per essere funzionali e discrete, le borse per drenaggi rappresentano un ausilio fondamentale per chi affronta un periodo delicato e spesso impegnativo.

La presidente degli Amici dell’Oncologia Franca Savia dichiara: “Con questa donazione vogliamo far sentire la nostra vicinanza a chi sta affrontando un percorso di cura spesso faticoso e complesso, il nostro obiettivo rendere un momento difficile un po’ più dignitoso, più pratico e più umano, offrendo piccoli ma significativi strumenti che possano fare la differenza nel quotidiano dei pazienti. La donazione nasce anche dalla volontà di esprimere profonda gratitudine a medici, infermieri e operatori del reparto.”

Afferma il direttore generale dell’Asl Vco Francesco Cattel: “Ringrazio sentitamente l’associazione Amici dell’Oncologia per questa donazione e per la costante vicinanza alle nostre strutture. Questi ausili non sono solo strumenti pratici, ma rappresentano un segno tangibile di attenzione verso il benessere psicofisico dei pazienti. Desidero inoltre cogliere l'occasione per ringraziare tutto il nostro personale sanitario che, con competenza e profonda dedizione, opera quotidianamente per garantire cure di alta qualità nel nostro territorio”.