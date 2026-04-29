Oral Cancer Day, screening gratuiti il 30 maggio nel Vco

In occasione dell’Oral Cancer Day, l’Asl Vco promuove una giornata dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore del cavo orale, una patologia che colpisce ogni anno migliaia di persone ma che, se individuata tempestivamente, può essere trattata con successo.

Il tumore del cavo orale è spesso correlato a fattori di rischio come fumo, consumo di alcol e scarsa igiene orale. Proprio per questo, lo screening visivo specialistico rappresenta uno strumento semplice, rapido e non invasivo, raccomandato alla popolazione adulta. L’iniziativa si svolgerà sabato 30 maggio 2026 presso i Poliambulatori Odontoiatrici dell’Ospedale San Biagio di Domodossola e dell’Ospedale Castelli di Verbania, dove sarà possibile effettuare screening gratuiti senza prescrizione medica.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata contattando il numero 0324 491437, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 15.00. L’Asl Vco sottolinea l’importanza della prevenzione e invita la cittadinanza a cogliere questa opportunità di controllo gratuito, utile per favorire una diagnosi precoce e aumentare le possibilità di cura.

Il direttore generale dell’Asl Vco, dottor Francesco Cattel, evidenzia il valore dell’iniziativa: "L’adesione all’Oral Cancer Day rappresenta un impegno concreto verso la cultura della prevenzione, che resta la nostra arma più efficace per la tutela della salute pubblica. Desidero ringraziare gli specialisti odontoiatri e tutto il personale sanitario dei poliambulatori di Domodossola e Verbania per la disponibilità dimostrata. È grazie alla loro professionalità che possiamo offrire ai cittadini un’opportunità preziosa di screening gratuito e diagnosi precoce".