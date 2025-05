L'opera di Raffaele Mollica vince il concorso artistico dell'Ossola Guitar Festival

È Raffaele Mollica, di Boscorela in provincia di Napoli, il vincitore della tredicesima edizione del concorso artistico indetto da Artexe per la realizzazione dell’opera che sarà utilizzata per i materiali promozionali della 29ª edizione dell’Ossola Guitar Festival.

La commissione giudicatrice, composta dal consiglio direttivo dell’associazione culturale Artexe e da varie personalità dell’ambito artistico e musicale, ha valutato tutte le opere pervenute dai 144 concorrenti in concorso, provenienti da tutta Italia, e alla fine quella di Raffaele Mollica è stata giudicata la migliore. Al concorso sono pervenuti dipinti, disegni, sculture, fotografie, elaborati grafici e molto altro ancora.

L'immagine prodotta da Raffaele Mollica sarà utilizzata sui materiali promozionali della prossima edizione dell’Ossola Guitar Festival e l'autore riceverà un premio in denaro di 600 euro. La data della premiazione verrà definita a breve.