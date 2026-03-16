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lunedì 16 marzo
Vittoria Maria Lunghi di anni 86
Loredana Zambon in Fagotto di anni 62
Riganti Angelo di anni 86
Rocco Marino di anni 88
Gianfranco 'Giona' Carmine di anni 81
Eva Maria Prati ved. Fabbri di anni 88
domenica 15 marzo
Mariarosa Sala in Giovanetti di anni 72
Marina Blardone ved. Pirazzi di anni 86
Alessandrina Nicora ved. Dresco 96 anni
venerdì 13 marzo
Nicoletta Barone di anni 31
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16 marzo 2026, 16:39
Vittoria Maria Lunghi di anni 86
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
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