Casellati “La semplificazione normativa è una scelta di campo”

TORINO (ITALPRESS) - "La semplificazione normativa non è un concetto astratto e neppure una questione meramente tecnica. E' una scelta di campo, con effetti concreti sulla vita di cittadini e imprese: intraprenderla significa stare dalla loro parte, e non dalla parte della burocrazia che si autoalimenta. La vostra Regione ha scelto di stare dalla parte dei suoi cittadini e delle sue imprese. 'Semplifica Piemontè è una legge importante e coraggiosa perchè traduce in azione l'obiettivo di un quadro normativo più efficace, prevede a tal fine strumenti ad hoc, affida compiti e responsabilità a strutture dedicate, stabilisce criteri per misurare i risultati. E', nello stesso tempo, un cambio di passo strutturale e culturale". Così il ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, Elisabetta Casellati, alla cerimonia di presentazione del disegno di legge 'Semplifica Piemontè. Casellati ha poi sottolineato come "la complessità normativa costa. E' stato calcolato che i costi annui sostenuti dalle imprese per adempimenti burocratici oscillano tra 57,2 e 80 miliardi, mentre i ritardi nell'erogazione di prestazioni amministrative pesano complessivamente per 225 miliardi su famiglie e aziende. E' una tassa invisibile che pesa sulle imprese, scoraggia gli investimenti, rallenta la crescita. E colpisce soprattuto chi non ha gli uffici legali per affrontarla".(ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-