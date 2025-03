Il 17 marzo 1861 a Torino veniva proclamato il Regno d'Italia: per ricordare quel giorno il 17 marzo è stata indetta la Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera.

A Domodossola, per festeggiare l'importante ricorrenza e sensibilizzare le nuove generazioni, ma non solo, gli alunni delle scuole Milani si ritroveranno alle 10.30 davanti al Palazzo di Città per cantare insieme l'Inno di Mameli.