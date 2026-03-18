Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Queste le offerte di lavoro disponibili per la settimana nel Vco. Ci si può rivolgere via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it.
- 20261706 Azienda agricola di Omegna cerca un addetto alla coltivazione di ortaggi, erbe officinali e frutta. La mansione prevede la cura e manutenzione di piante e alberi, la raccolta e gestione delle coltivazioni. Richiesta patente B, predisposizione al lavoro manuale all’aria aperta. Orario full time obiettivo inserimento stabile dopo periodo di prova.
- 20261747 Golf Club situato a Carpugnino cerca due addetti sala/bar da inserire nel proprio team. Mansioni ordinarie di caffetteria, aperitivi, servizio in sala. Necessaria patente o residenza a Carpugnino, preferibile esperienza nel settore della ristorazione, discreta conoscenza inglese.
- 20261665 Azienda leader nel settore cartotecnico di Omegna ricerca 2 operai di produzione, disponibili a lavorare sui 3 turni a ciclo continuo con tre giorni di pausa successivi. Preferibile pregressa esperienza in contesti produttivi, possesso del patentino carrello elevatore e patente B. Tempo determinato 6mesi. 1500€ circa più mensa interna e premi produzione.
- 20261597 Albergo a Macugnaga cerca 1 cameriere/a di ristorante e 1 cameriere/a ai piani per la stagione estiva 2026 (giugno–settembre). Contratto a tempo determinato di 3 mesi, full time, retribuzione circa 1500€ mensili. Preferibile esperienza, capacità di lavorare in team e contatto con il pubblico.
- 20261587 Ristorante-pizzeria a Domodossola cerca aiuto cuoco e aiuto pizzaiolo part time.
Preferibile minima esperienza, formazione alberghiera e conoscenza della lingua italiana.
Offerto contratto: aiuto cuoco full time a tempo determinato, aiuto pizzaiolo part time (16 ore, venerdì-domenica)
- 20261425 Associazione di studio e pratica del buddhismo situata sopra Verbania cerca un cuoco/a con esperienza manageriale. Si richiede esperienza di almeno due anni come capo cuoco con conoscenza approfondita della cucina vegetariana e vegana. Contratto a t. det. di sei mesi con possibile proroga, RAL dai 15000 ai 30000 euro
- 2026184 Azienda di Gravellona Toce cerca addetto/a al montaggio e all'installazione di box doccia per ampliamento organico. Richiesta patente B, buona manualità. Contratto da definire in base al profilo, si valutano profili junior.
- 20261383 Struttura ricettiva di Mergozzo cerca aiuto cuoco con minima esperienza da inserire con contratto di otto mesi per la stagione estiva 2026. Richiesta conoscenza norme HACCP, autonomia nel raggiungimento sede. Possibile inserimento già da marzo con contratto a chiamata per il primo mese.
- 20261380 Struttura ricettiva di Mergozzo cerca cameriere di sala con minima esperienza da inserire con contratto di otto mesi per la stagione estiva 2026. Richiesta minima conoscenza lingua inglese, autonomia nel raggiungimento sede. Possibile inserimento già da marzo con contratto a chiamata per il primo mese.
- 20261258 Cooperativa di servizi cerca addetti pulizie da inserire in struttura ospedaliera assistenziale a Oggebbio loc. Piancavallo (VB) per pulizie e lavaggio stoviglie/riordino mensa. Si richiede precisione puntualità e affidabilità, autonomia raggiungimento sede. Tirocinio su turni. Rimborso spese intorno ai 1000 euro.
- 2026758 Per azienda di Verbania addetta alla riparazione e assistenza tecnica di attrezzature per ufficio (computer, multifunzioni, stampanti), operante prevalentemente nella provincia del VCO, si ricerca un operaio junior da formare. Richiesto diploma tecnico e patente di guida B. Contratto iniziale a tempo determinato di 6 mesi, full time 40h settimanali da lunedì al venerdì. Con la possibilità della sua trasformazione a T.I.
- 2026959 Centro estetico di Verbania ricerca un/una ESTETISTA ONICOTECNICA. Richiesta abilitazione, pregressa esperienza nella mansione. P.time verticale: due giornate dalle 9.00 alle 18.00 con un'ora di pausa pranzo e un pomeriggio dalle 14.00 alle 19.00. Iniziale Tempo determinato con scopo di stabilizzazione a tempo indeterminato
- 2026892 azienda di Verbania-Vignone operante nel settore della manutenzione e installazione di impianti di refrigerazione e climatizzazione ricerca un operaio in TIROCINIO. Richiesta buona manualità, qualifica o diploma ambito elettrico, patente B.
- 20261163 Ristorante a Omegna cerca aiuto cucina. La risorsa collaborerà con lo chef e il team nella preparazione e presentazione dei piatti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Richiesta capacità di lavorare in team, conoscenza delle tecniche di base e disponibilità full time su turni, anche nel weekend.