Mercato del lavoro, nel Vco 2.360 assunzioni nel mese di marzo

Sono 6.800 i contratti programmati dalle imprese delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli per il mese di marzo 2026, pari al 24,7% delle entrate complessive previste a livello regionale.

Per quanto riguarda la provincia del Verbano Cusio Ossola, le entrate programmate a marzo 2026 sono 2.360 (+340 rispetto al 2025); nel 10% saranno stabili, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, per il 90% saranno a termine. Si concentreranno per l’89% nel settore dei servizi e per il 68% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Il 4% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (16%). In 44 casi su 100 le imprese prevedono difficoltà di reperimento dei profili desiderati.

Il 3% delle entrate sarà destinato a personale laureato, mentre una quota pari al 28% delle entrate complessive riguarderà giovani con meno di 30 anni. Il settore a esprimere il più alto fabbisogno è quello dei servizi di alloggio e ristorazione (1.530 entrate previste), seguito dal commercio (300), dai servizi alle persone (130), dalle industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo e dai servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (70 in entrambi i settori).