Shopping e svago: i centri commerciali si reinventano per attrarre famiglie

Andare in un centro commerciale oggi non significa più “fare commissioni e basta”. Sempre più spesso è un’uscita organizzata: un posto dove pranzare, far giocare i bambini, ritagliarsi un paio d’ore di svago e, già che ci si è, acquistare qualcosa. Questa trasformazione non nasce dal caso: con l’e-commerce diventato una scelta normale per molti acquisti, gli spazi fisici hanno dovuto alzare l’asticella e offrire motivi concreti per essere visitati. I dati italiani mostrano che il settore sta recuperando terreno: secondo l’Osservatorio CNCC-EY i fatturati dei centri commerciali nel 2023 sono cresciuti del 6,8% rispetto al 2022 e il gap rispetto al 2019 si è ridotto.

Per le famiglie (e per gli adulti che studiano o lavorano e cercano soluzioni “tutto in uno”) questo cambio di passo può diventare un vantaggio reale.

Perché l’esperienza conta più del singolo acquisto

L’esperienza è importante e conta moltissimo in quanto è possibile fare un acquisto ovunque. Molti centri commerciali hanno già iniziato a spostare il baricentro da “luogo di vendita” a “luogo di permanenza”: aree food curate, spazi di gioco, servizi, eventi, e attività sportive e di intrattenimento. L’obiettivo è semplice: aumentare la frequenza delle visite e il tempo medio trascorso, perché è lì che nasce la relazione con il posto e, di riflesso, la propensione a comprare.

Questo approccio si lega a una dinamica più ampia dei consumi: la spesa delle famiglie italiane nel 2024 è rimasta stabile in valori correnti (2.755 euro medi mensili) e sopra i livelli pre-Covid, segnalando un ritorno a comportamenti più “normali” nelle scelte quotidiane. In un contesto così, la competizione si gioca sulla comodità e sulla qualità dell’esperienza, non soltanto sui prezzi.

Famiglie, tempo e logistica: cosa cercano davvero in questi spazi

Cercano soluzioni che facciano risparmiare fatica mentale. Per molti genitori il weekend è un incastro di attività: spesa, gestione dei figli, pranzo, magari un po’ di svago senza dover attraversare mezza città. I centri commerciali che funzionano meglio sono quelli che riducono frizioni: parcheggi più scorrevoli, servizi igienici family-friendly, percorsi chiari, spazi dove sedersi, attività che intrattengono i bambini mentre gli adulti si prendono una pausa.

Qui c’è un punto interessante per il target di adulti che stanno chiudendo un percorso di studi o puntano a una crescita professionale: avere luoghi “facili” aiuta a recuperare tempo ed energie. Se devi studiare dopo il lavoro, anche la gestione del tempo libero cambia: spesso cerchi una serata leggera, senza organizzazione complessa, con attività adatte a tutti e spostamenti ridotti.

I numeri dell’affluenza: segnali di ripresa e nuove abitudini

I segnali di ripresa esistono, ma raccontano anche un’evoluzione: non è un ritorno automatico al passato, è un riassestamento. Un report di Microlog sugli indici di affluenza nei centri commerciali indica per il 2024 una crescita anno su anno (valori YTD positivi rispetto al 2023), pur con un divario ancora presente rispetto al 2019. Questo tipo di andamento è coerente con l’idea che i luoghi fisici funzionino quando offrono qualcosa di più del “prodotto”.

Allargando lo scenario a livello europeo, emerge come diversi report abbiano sottolineato l’importanza della componente esperienziale che sta diventando sempre più importante. Non solo, le previsioni sui volumi di vendita al dettaglio restano legate alla fiducia dei consumatori e alla capacità degli spazi di adattarsi. In pratica: la visita non è garantita, va meritata.

Intrattenimento integrato: quando lo svago diventa il motore della visita

Diventa il motore quando è pensato per far tornare le persone, non solo per “riempire uno spazio”. Bowling evoluti, sale giochi interattive, aree sportive indoor, format per compleanni, esperienze immersive: sono tutte soluzioni che parlano alle famiglie perché risolvono un problema concreto, cioè “cosa facciamo insieme?”. Un esempio potrebbe essere quello di un centro commerciale che ospita un’esperienza di bowling interattivo pensata proprio per il tempo libero in famiglia; chi vuole capire di cosa si tratta può dare un’occhiata a Flash Beinasco bowling .

La logica dietro a scelte simili è chiara: lo svago crea memoria, la memoria crea abitudine. E quando l’abitudine si forma, anche i negozi “tradizionali” beneficiano di un flusso più stabile. Realtà come Flash Beinasco rappresentano in modo plastico come potrebbe svolgersi questo tipo di esperienze.

Cibo, servizi e spazi per bambini: i tre pilastri della permanenza

I pilastri come cibo, servizi e spazi per bambini funzionano molto bene perché, messi assieme, rendono l’uscita sostenibile. Il food non è quindi più solamente pausa pranzo, diventa un vero momento sociale, con proposte più varie e ambienti curati. I servizi (dalla farmacia ai punti ritiro, fino a sportelli e assistenze varie) trasformano la visita in qualcosa di utile. Gli spazi dedicati ai più piccoli, quando sono progettati bene, alleggeriscono davvero la gestione familiare.

Questi tre elementi hanno un impatto diretto su una domanda tipica: Vale la pena uscire di casa?”. Se la risposta è sì, il centro commerciale diventa un’opzione naturale anche per chi ha poco tempo e vuole ottimizzare. Adulti che studiano o si stanno riqualificando dal punto di vista professionale avranno la possibilità di passare una serata leggera dopo ore di lezioni o di studio, il tutto senza rinunciare alla socialità.

Come cambieranno ancora: tecnologia, comunità e identità del territorio

Cambieranno puntando su due direzioni: tecnologia e senso di comunità. La tecnologia serve per rendere l’esperienza più fluida (informazioni in tempo reale, gestione delle code, eventi prenotabili, promozioni più mirate), ma il vero salto arriva quando lo spazio diventa riconoscibile e “del posto”. Eventi locali, iniziative per famiglie, collaborazioni con scuole e associazioni, attività culturali o sportive: sono scelte che creano identità e non dipendono dalle mode del momento.

Per chi guarda questi luoghi con un occhio pratico, la morale è semplice: i centri commerciali che si reinventano bene diventano strumenti di organizzazione della vita quotidiana. Per le famiglie significano meno stress e più opzioni; per gli adulti che inseguono un diploma, una qualifica o un cambio di lavoro, possono essere un modo accessibile per ritagliarsi tempo di qualità senza complicazioni. E quando un posto riesce a unire utilità e svago, è più facile che resti rilevante anche tra qualche anno.













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