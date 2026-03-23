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Rita Pretta in Minazzi di anni 79
Darioli Agnese ved. Chiabotti di anni 100
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domenica 22 marzo
Bottaro Giuseppe "Gepe" di anni 88
sabato 21 marzo
Negri Giovanni classe 1950
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A Domodossola la celebrazione provinciale per la giornata in memoria delle vittime innocenti delle mafie
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23 marzo 2026, 17:53
Rita Pretta in Minazzi di anni 79
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare
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