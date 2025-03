Seconda Categoria, per l’Esio è quasi fatta

L'Esio Verbania si conferma inarrestabile e ottiene un altro successo fondamentale per la corsa al titolo, superando 2-1 in rimonta la Crevolese. Gli ossolani iniziano meglio e chiudono avanti il primo tempo, ma nella ripresa i verbanesi partono forte e trovano il pareggio al 52’ con Osmenaj, per poi coronare la propria supremazia con il gol del raddoppio, che arriva all’80' grazie a Primatesta. I ragazzi del presidente Biggio provano a spingere nel finale, ma la difesa dell'Esio regge, e arrivano così tre punti pesantissimi. Con questo successo, i verbanesi mantengono i sette punti il vantaggio sulla Castellettese, mentre la Crevolese viene agganciata dalla Voluntas Suna.

Non si arrende la Castellettese, che infligge un pesante 5-2 alla Pro Vigezzo al “Curotti” di Domodossola. I ragazzi di mister Pennestri passano in vantaggio al minuto 11 con Balassi su calcio di rigore, ma la reazione degli ospiti è veemente: i biancoblù ribaltano il punteggio prima dell’intervallo e allungano nella ripresa, rendendo vana la rete di Tadina al 42’. Con questa sconfitta, i rossoblù vigezzini restano fermi a 33 punti, ormai fuori dalla lotta playoff, visto il distacco dalle prime.

La Voluntas Suna strappa un punto prezioso sul difficile campo del Gargallo, fermando i padroni di casa sullo 0-0. I granata giocano con ordine e concedono pochissimo agli avversari, costruendo anche qualche buona occasione in ripartenza. Grazie a questo risultato, i verbanesi salgono a 26 punti, agganciando la Crevolese all’ottavo posto.

Il Fomarco continua a faticare, e prosegue il suo girone di ritorno da incubo, con una media punti da retrocessione: per gli ossolani solo quattro punti nelle ultime nove giornate. I biancoverdi tornano dalla trasferta di Maggiora con una sconfitta per 2-1, la rete di Cagnini non basta per evitare il ko. Una battuta d’arresto che pesa, perché ora gli uomini di Piccinini si trovano al decimo posto, con soli tre punti di vantaggio sulla zona playout.

Giornata da dimenticare anche per il Cireggio, travolto 5-0 dal Dormelletto Comignago. I biancorossi subiscono la superiorità degli avversari e non riescono mai a rientrare in partita. Con questa sconfitta, i cusiani restano fermi a 22 punti e, se il campionato finisse oggi, dovrebbero disputare il playout contro il Maggiora.

Il Casale Corte Cerro lotta, ma esce sconfitto dalla sfida contro il Varallo Pombia per 2-0. I casalesi difendono con ordine per gran parte del match, ma devono cedere ai padroni di casa, dotati di un maggior tasso tecnico. I cusiani mantengono un punto di vantaggio sulla zona playout, ma ci sarà da sudare per conquistare la salvezza.

Il Crodo non è sceso in campo questa giornata, infatti il match in casa del Riviera d’Orta è stato rinviato per impraticabilità del campo.

Risultati:

Varallo Pombia - Casale Corte Cerro 2 - 0; Pro Vigezzo - Castellettese 2 - 5; Dormelletto Comignago - Cireggio 5 - 0; Esio Verbania - Crevolese 2 - 1; Maggiora - Fomarco Don Bosco Pievese 2 - 1; Gargallo - Voluntas Suna 0 – 0; Riviera D'Orta - Crodo Rinviata

