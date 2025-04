“Boeing Boeing”, nuovo spettacolo in scena al cinema di Malesco

Nuovo appuntamento con la rassegna teatrale “Echi del palcoscenico”, promossa dalla Pro Loco di Malesco, Finero e Zornasco in collaborazione con l’ecomuseo regionale e con il festival Malescorto. Venerdì 11 aprile alle 20.45 va in scena al cinema di Malesco lo spettacolo “Boeing Boeing”, portato in scena dalla compagnia I Quattrogatti. Il cast è composto da Barbara Vesco, Gilda Saiz, Sonia Bergamaschi, Mauro Ferrari, Marco Morandi e Gianrocco Muggeo, con la regia di Paolo Sulas.

"Boeing Boeing" è una commedia degli equivoci in cui si intrecciano menzogne e suspense, dando vita a situazioni esilaranti e imprevedibili. Tra voli e coincidenze, il protagonista si destreggia tra complicati inganni amorosi che rischiano di crollare come un castello di carte.