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Sanità | 04 aprile 2026, 10:10

Prevenzione del tumore al seno: a Villadossola un incontro di sensibilizzazione

Appuntamento il 17 aprile in municipio per una nuova tappa del progetto "La regione si colora di rosa"

Prevenzione del tumore al seno: a Villadossola un incontro di sensibilizzazione

Nuovo appuntamento in Ossola con “La regione si colora di rosa”, iniziativa promossa da Andos (associazione nazionale donne operate al seno) e dalla regione Piemonte per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione del tumore al seno. Venerdì 17 aprile alle 21.00 l’evento farà tappa a Villadossola, nella sala consigliare del municipio; l’iniziativa è promossa in collaborazione con il comune di Vogogna. Relatrice dell’incontro è la dottoressa Fulvia Pedani, specialista in oncologia.

L’obiettivo della campagna è quella di rafforzare il benessere collettivo, ponendo l’attenzione su un tema fondamentale di salute pubblica. La dottoressa parlerà di prevenzione, promuovendo anche il programma “Prevenzione serena” con la raccolta di prenotazioni per screening della mammella, colon e cervice.

l.b.

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