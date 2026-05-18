"Medicina territoriale: evoluzione sanitaria o scorciatoia?"

Evoluzione sanitaria o pura scorciatoia?

È impressionante il silenzio che si muove attorno alla ristrutturazione sanitaria voluta dal ministro Schillaci, una manovra che trova il via libero da parte del Presidente del Consiglio. Riforma che in buona sostanza cancella la figura del medico di famiglia per un "rafforzamento" della medicina territoriale. Il tutto a favore delle strutture sanitarie di prossimità, ovvero le case di comunità (CDP), evoluzione delle case della salute (già progetto fallimentare). In un territorio come il nostro, fragile, diviso, dove i medici mancano per raggiunti limiti di età. Dove la costruzione di un ospedale nuovo anch'esso di comunità, risulta essere certamente e inequivocabilmente necessario. La domanda diventa spontanea: tagliano per investire? Credo fortemente che vi sia in atto una speculazione, riducendo il tutto ad un protocollo. Il Codacons si è attivato in una campagna di sensibilizzazione a favore dei medici di famiglia.

Massimo Ficara