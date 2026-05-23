Ospedali del Vco più sicuri: arrivano allarmi audio e video

Rafforzare la sicurezza degli operatori sanitari e garantire una maggiore tutela ai cittadini che si rivolgono ai Pronto Soccorso della provincia, è questo l’obiettivo del protocollo operativo siglato nella mattinata odierna presso la Questura del Verbano Cusio Ossola.

L’intesa è stata firmata nell’ufficio del Questore dr. Giancarlo Conte alla presenza del Direttore Generale dell’Asl Vco dr. Francesco Cattel e rappresenta un importante passo avanti nella collaborazione istituzionale tra Asl, Questura e Forze dell’Ordine per la prevenzione degli episodi di violenza, sia fisica sia verbale, ai danni del personale sanitario.

Il protocollo operativo dà concreta attuazione all’accordo d’intesa sottoscritto lo scorso 13 maggio presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola e prevede l’attivazione di sistemi di allarme audio e video all’interno dei principali presidi ospedalieri della provincia: l’Ospedale “Castelli” di Verbania, il “San Biagio” di Domodossola e il “Madonna del Popolo/Centro Ortopedico di Quadrante” di Omegna.

L’iniziativa nasce dalla crescente necessità di garantire ambienti di lavoro più sicuri per medici, infermieri e operatori sanitari, sempre più spesso esposti a situazioni di tensione e aggressioni nei reparti di emergenza-urgenza. Grazie al nuovo sistema, sarà possibile un collegamento più rapido ed efficace con le Forze di Polizia, consentendo interventi tempestivi in caso di criticità.

“L’accordo operativo con la Questura di Verbania e con le altre Forze di Polizia, unitamente all’adozione di un apposito servizio di videosorveglianza, garantirà una maggiore tutela degli operatori sanitari e della cittadinanza che usufruisce dei servizi di Pronto Soccorso”, ha dichiarato il direttore generale dell’Asl Vco, dr. Francesco Cattel.

“La sinergia tra istituzioni rappresenta dunque un modello concreto di collaborazione al servizio della collettività, con l’obiettivo di rendere gli ospedali luoghi sempre più sicuri, protetti ed efficienti sia per chi vi lavora sia per i cittadini che vi accedono quotidianamente per necessità di cura” ha dichiarato il Questore dr. Giancarlo Conte.