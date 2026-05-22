Sanità territoriale nel Vco, incontro pubblico a Domodossola

Mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 18.00, presso la Cappella Mellerio – sala polifunzionale G. Falcioni, in piazza Rovereto n. 4 a Domodossola, si terrà un incontro pubblico dal titolo «Analisi critica sull'attuale realtà della sanità territoriale». L'evento, organizzato congiuntamente da Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle, vuole continuare il dibattito critico ma costruttivo del centro sinistra sullo stato dei servizi sanitari di prossimità nel territorio, alla luce delle insufficienti politiche e iniziative del centro destra, sia in Regione che sul territorio.

Al centro del confronto i temi più urgenti della sanità territoriale: la carenza di medici di base, il ruolo e lo sviluppo delle Case di comunità, la situazione delle Residenze Sanitarie Assistenziali (Rsa) e la qualità dell'assistenza domiciliare. Temi che toccano da vicino la vita quotidiana di migliaia di cittadini e famiglie del VCO.

All'incontro parteciperanno le capogruppo in Consiglio regionale del Piemonte: Sarah Di Sabato (M5S), Gianna Pentenero (PD) e Alice Ravinale (AVS). Modererà i lavori Michela De Nicola, vice segretaria del PD VCO.

Sono invitati a partecipare tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali, le categorie economiche e sociali, i medici e il personale sanitario.