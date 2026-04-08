Educazione finanziaria, in Liguria giovani più fragili della media nazionale

GENOVA (ITALPRESS) - Il livello di educazione finanziaria in Liguria è pari alla media italiana (56 punti su 100), dunque sotto la sufficienza (60). E' quanto emerge dall'ultima edizione di Edufin Index, l'Osservatorio sulla consapevolezza e i comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, promosso da Alleanza Assicurazioni, compagnia del Gruppo Generali, insieme a Fondazione Mario Gasbarri, con la collaborazione scientifica di SDA Bocconi, School of Management.I risultati regionali sulla Liguria sono stati presentati oggi, mercoledì 8 aprile, a Genova, nell'ambito della seconda tappa del "Tour dell'Educazione Finanziaria" di Alleanza, che quest'anno si rinnova con la partnership con Starting Finance, il più grande gruppo di educazione e informazione economico-finanziaria e professionale in Italia dedicato ai giovani, con una community di oltre 2,5 milioni di utenti. Il Tour di quest'anno, infatti, è dedicato a rafforzare la consapevolezza degli under 35 sui temi dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.Un percorso pensato per offrire informazioni chiare e strumenti utili, sostenendo le nuove generazioni nelle scelte che influenzeranno il loro futuro.Alleanza e la sua Rete di 10mila consulenti saranno così impegnati durante l'anno in 14 eventi attraverso tutto il Paese per rispondere alle situazioni di fragilità finanziaria messe in luce dall'ultima edizione di Edufin Index.Secondo il rapporto, la Liguria è in linea col resto d'Italia anche per il Longevity Index (55 su 100), indice che misura la consapevolezza sulla crescente durata della vita.I liguri dimostrano invece minore preparazione sul sistema pensionistico (Pension Index), riportando un punteggio sotto la media nazionale (47 vs. 48).Si confermano anche in questa regione alcune differenze di genere, per tutti e tre gli indicatori.Nel caso dell'Edufin Index il divario è in positivo, con un punteggio più elevato da parte del genere femminile (donne 57 vs. uomini 55), rispetto al dato nazionale che vede gli uomini ottenere risultati migliori (donne 54 vs. 59 uomini).Nel Longevity Index c'è solo un punto di distacco: le donne riportano un punteggio di 55 mentre gli uomini di 56 (dato nazionale pari a 54 per le donne e a 56 per gli uomini).Il gender gap più rilevante in Liguria emerge sul Pension Index, pari a 13 punti (donne 41 vs. uomini 54) contro gli 11 punti a livello nazionale (43 vs. 54).Sul piano generazionale, i giovani liguri tra i 18 e i 34 anni risultano meno preparati dei coetanei su temi finanziari e assicurativi (49 punti a livello regionale vs. 53 a livello nazionale), ma specialmente nella conoscenza del sistema pensionistico (Pension Index), per cui registrano un punteggio pari a 36 contro la media nazionale di 44. Risultano però più preparati nel Longevity Index rispetto alla media nazionale (58 vs. 53). Gli over 65 liguri, rispetto alla media degli italiani, risultano meno preparati in tutti e tre gli indicatori con un distacco di due punti: Edufin 55 punti vs. 57 punti, Longevity 54 vs. 56 e Pension 46 vs. 49.Claudia Ghinfanti, Responsabile Marketing e Comunicazione di Alleanza Assicurazioni ha commentato: "Investire sulle proprie competenze finanziarie e assicurative contribuisce in modo significativo alla crescita personale e al benessere sociale: per questo, come evidenziato dall'ultima edizione di Edufin Index, è necessario intraprendere azioni efficaci per creare consapevolezza su questi temi a tutte le età. I giovani sono oggi tra le categorie più fragili, soprattutto tra i 18 e i 34 anni, e lo sono anche in Liguria, dove i livelli di preparazione sul sistema pensionistico sono sotto la media nazionale. Da questa esigenza nasce il nostro nuovo Tour dell'Educazione Finanziaria, che nel 2026 rinnova l'impegno di Alleanza Assicurazioni con 14 appuntamenti in tutta Italia dedicati ai giovani. Grazie anche al coinvolgimento della nostra rete di consulenti e alla collaborazione con Starting Finance, vogliamo offrire strumenti semplici e concreti per iniziare a costruire il proprio futuro previdenziale, aiutando i giovani a fare scelte consapevoli e guardare al domani con maggiore serenità".In Liguria, Alleanza Assicurazioni è presente con 10 agenzie, 9 agenti e 219 collaboratori. La Compagnia è da anni impegnata in una missione che la vede in prima linea: promuovere l'educazione finanziaria e assicurativa degli italiani, un ruolo sociale di grande rilievo e perfettamente coerente con gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030.In questo contesto, Alleanza promuove il "Piano Nazionale di Educazione Finanziaria e Assicurativa", articolato in seminari gratuiti. In Liguria nel 2025 sono stati realizzati 67 eventi, tra "Protection Day", "Investment Day", "Previdenza Day" e "Protection & Investment Lounge", che hanno coinvolto complessivamente 875 partecipanti.Dopo la Liguria, il tour toccherà Roma il 10 aprile con il primo dei tre SFIM, Starting Finance Investment Meeting, il più grande evento italiano sull'Edufin per under 35.-foto ufficio stampa Alleanza Assicurazioni-(ITALPRESS).