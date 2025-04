Taglia 4 gomme ad un'auto, 60enne denunciato

I carabinieri della Stazione di Domodossola hanno identificato e denunciato un 60enne, con precedenti di polizia e residente nel comprensorio di Domodossola perché autore del danneggiamento di un’autovettura in sosta.

I fatti risalgono a circa una settimana fa quando la vittima ha parcheggiato l’auto, una Ford di piccola cilindrata presa a noleggio, davanti alla propria abitazione. L’indomani nel riprendere l’autovettura si è accorto che tutti e quattro gli pneumatici erano stati squarciati. Infatti erano evidenti i tagli sulle gomme, sicuramente causati da un oggetto da taglio. La vittima, stupefatta per l’accaduto e conscia che poteva trattarsi solo di un “atto vandalico”, dopo avere informato la società proprietaria dell’auto, si è recata presso la Stazione carabinieri di Domodossola per sporgere la denuncia.

Acquisite le informazioni necessarie i militari hanno avviato le indagini al fine di identificare l’autore del gesto e stabilire se potesse trattarsi di un atto intimidatorio o semplicemente di un gesto vandalico. Sono state quindi acquisite e visionate le immagini di alcuni filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza poste nella via, dalle quali è stato possibile osservare un uomo che, in piena notte, coltello in mano, si è avvicinato all’auto in questione, squarciando tutti e quattro gli pneumatici. Terminata l’azione l’autore si è allontanato indisturbato.

I carabinieri dalla visione delle immagini hanno potuto riconoscere senza dubbio un soggetto, già noto per fatti analoghi, in particolare resosi responsabile lo scorso autunno dell’incendio di un cassonetto dell’immondizia nella Valle Bognanco e per tale fatto già deferito all’autorità giudiziaria. Per tale motivo lo stesso è stato nuovamente denunciato per danneggiamento.