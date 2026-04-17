Vco, export verso il Medio Oriente sotto osservazione: vale il 2,5% del totale

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente iniziano a riflettersi anche sull’economia del Verbano Cusio Ossola, territorio da sempre legato agli scambi internazionali. Nel 2025 l’export verso i Paesi del Golfo e l’area mediorientale, inclusi Turchia e Azerbaijan, ha raggiunto quasi 20 milioni di euro, pari al 2,5% delle esportazioni provinciali.

Il dato emerge dall’analisi della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, che fotografa un sistema produttivo esposto, seppur in misura più contenuta rispetto ad altre province del quadrante, alle dinamiche dell’area di crisi.

A incidere sui flussi sono soprattutto i comparti manifatturieri, con particolare riferimento a tessile, macchinari e componentistica industriale, oltre a settori legati alla rubinetteria e al valvolame.

Secondo la Camera di Commercio, il quadro attuale non consente ancora di misurare con precisione l’impatto diretto del conflitto, ma segnala potenziali criticità legate alla stabilità delle rotte commerciali e all’aumento dei costi logistici.

“L’instabilità dell’area rischia di soffocare le rotte terrestri e marittime verso i mercati del Golfo e dell’Asia Centrale, con inevitabili ricadute sui tempi di consegna e sui costi di trasporto”, viene evidenziato nel monitoraggio economico dell’ente camerale.