Frane e smottamenti lungo la statale: Macugnaga rimane isolata

Rimane isolata, al momento, Macugnaga in seguito alle numerose frane che si sono staccate lungo la statale della Valle Anzasca a causa del maltempo. La strada è infatti interrotta in più punti, impedendo il transito. Il comune di Macugnaga avvisa i cittadini che permane l’allerta rossa fino a nuovo aggiornamento; nel pomeriggio di oggi e nella giornata di domani, venerdì 18 aprile, è atteso un lieve miglioramento delle condizioni meteo.

Con allerta rossa, rimane in vigore quanto emesso dalla locale commissione valanghe, poiché il personale comunale, non potendo raggiugere il luogo di lavoro, non ha potuto emettere una relativa ordinanza. Questo quanto si legge nel verbale della commissione: "Al momento non si riscontra particolare attività valanghiva; si riscontrano al Passo Moro 230 cm di neve totale di cui 80 cm recenti. Vento forte sud /sud est. Quota neve sui 2.000. La situazione al momento non presenta alcuna criticità, si manifesta preoccupazione per l’evoluzione della situazione considerato che sono previste ulteriori forti e continue precipitazioni per le prossime 24h. L’attenzione è rivolta alle valanghe che partono da quote elevate (Tambach - Rosareccio - Jazzi - Lengrabe)”.

La commissione si riunirà poi nella mattinata di domani per le dovute verifiche. Se verranno riscontrati i quantitativi di precipitazione previsti, chiederà al sindaco di emettere un’ordinanza di chiusura delle seguenti aree: centro sportivo Pecetto, sentieri che da Pecetto salgono all’Alpe Burki, strada panoramica di Pecetto, strada di servizio vasche acquedotto di Pecetto, strada agrosilvopastorale Pecetto – Opaco – Ronco – Isella.