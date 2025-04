Alberi caduti, pali pericolanti e verifiche idrogeologiche: i Vigili del Fuoco ancora in azione FOTO

Sono stati 42 gli interventi dei vigili del fuoco del Comando del Verbano -Cusio -Ossola nella giornata di oggi per il forte maltempo che da ieri ha interessato tutto il territorio Piemontese. Gli interventi hanno riguardato prevalentemente tagli pianta, alberi e pali pericolanti, recupero piccoli natanti, prosciugamenti, verifiche dissesti idrogeologici, per un totale di 119 interventi da inizio emergenza. Considerate le condizioni meteo attuali, è ancora in atto il potenziamento del dispositivo di soccorso con più personale.