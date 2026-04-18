Verbania guida i prezzi delle case in Piemonte: domanda in calo nel Vco

Il mercato immobiliare del Verbano Cusio Ossola mostra un andamento contrastato nel primo trimestre del 2026, all’interno di un quadro regionale in crescita sia nei prezzi di vendita sia nei canoni di locazione.
Secondo l’Osservatorio trimestrale sul mercato residenziale piemontese di Immobiliare.it Insights, il territorio si distingue per una riduzione della pressione di domanda nelle compravendite pari al 10,2%, uno dei pochi segnali negativi a livello regionale, insieme alla Provincia di Novara. Un dato che segnala un rallentamento dell’interesse per l’acquisto di immobili nell’area.
Sul fronte dei valori, il Verbano Cusio Ossola si conferma comunque tra le zone più care del Piemonte. Il Comune di Verbania si posiziona al vertice regionale per il costo medio di acquisto, pari a 2.638 euro al metro quadro, in crescita del 3,5% su base annua. Anche sul fronte degli affitti il territorio si colloca ai livelli più alti, con circa 11 euro al metro quadro, secondo solo a Torino.