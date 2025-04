Ordinanza a Pieve Vergonte: ''Fate bollire l'acqua''

Acqua Novara.VCO ha comunicato al Comune di Pieve Vergonte che, a causa di un guasto verificatosi sull'acquedotto, potrebbero verificarsi delle criticità nell'erogazione dell'acqua. Ma non è il solo problema perché la comunicazione ha indotto il sindaco Maria Grazia Medali ad emettere una ordinanza, in via precauzionale, vista la non potabilità dell’acqua a causa del guasto, invitando i pievesi a farla bollire prima dell’uso.