La Messa di spalle in Vigezzo

Egregio direttore, vorrei capire perchè in Val Vigezzo alcuni sacerdoti si ostinano a celebrare la Santa Messa volgendo le spalle al popolo.
Perchè tutto questo tradizionalismo, quando Papa Francesco nel 2021 ha imposto restrizioni a questo modo antico di celebrare? Del resto, come recita la preghiera eucaristica, Gesù stava a mensa con i suoi discepoli, non dava loro le spalle!
Ricordo le parole usate dal vescovo di Novara a proposito degli ossolani, spero che in curia qualcuno si ponga delle domande: per la chiesa ossolana è più importante attirare fedeli a Cristo o preservare una tradizione che ci riporta a prima del Concilio?