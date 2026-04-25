 / La voce dei lettori

La voce dei lettori | 25 aprile 2026, 07:04

La Messa di spalle in Vigezzo

Egregio direttore, vorrei capire perchè in Val Vigezzo alcuni sacerdoti si ostinano a celebrare la Santa Messa volgendo le spalle al popolo.

Perchè tutto questo tradizionalismo, quando Papa Francesco nel 2021 ha imposto restrizioni a questo modo antico di celebrare? Del resto, come recita la preghiera eucaristica, Gesù stava a mensa con i suoi discepoli, non dava loro le spalle!

Ricordo le parole usate dal vescovo di Novara a proposito degli ossolani, spero che in curia qualcuno si ponga delle domande: per la chiesa ossolana è più importante attirare fedeli a Cristo o preservare una tradizione che ci riporta a prima del Concilio?

Lettera firmata

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore