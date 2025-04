Da Cardezza all'Argentina: storie di emigrazione e ritorno

L’Ecomuseo delle Terre di Mezzo – in collaborazione con il circolo di Cardezza e il gruppo folkloristico - organizza, per lunedì 28 aprile alle 17.15, una serata dal titolo “L’Argentina chiama, Cardezza risponde. Storie di emigrazione e ritorno”. Il salone San Giorgio di Beura Cardezza ospita il racconto della visita di una discendente di cardezzesi, emigrati in Argentina nel 1874. A seguire una cena conviviale a base di polenta al circolo di Cardezza.