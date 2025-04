Dal Vco in pellegrinaggio a Medjugorje FOTO E VIDEO

Un pullman di pellegrini ossolani e verbanesi è partito la sera del 20 aprile per Medjugorje, località mariana della Bosnia Erzegovina ed è tornato oggi 26 aprile, ad accompagnarli le guide Stefania e Corrado Brambilla di Verbania.

Si tratta di un pellegrinaggio che si svolge ogni anno in primavera ed è sempre molto sentito e atteso. Quest'anno il viaggio è stato particolare per diversi motivi: il santuario di San Giacomo è stati infatti riconosciuto come luogo giubilare, inoltre l'itinerario di preghiera per la pace, con la morte del Papa è stato caratterizzato da molte preghiere in suffragio del Pontefice. “È stato un pellegrinaggio speciale per diverse ragioni ci ha sopraggiunto la notizia della morte di Papa Francesco mentre eravamo in viaggio – dice la guida Stefania Brambilla - abbiamo trovato ad accoglierci in chiesa, accanto alla statua della Madonna, la foto del Papa listata a lutto. Un evento che nessuno si aspettava, il Pontefice ci aveva la dato la benedizione il giorno prima. Abbiamo una grande riconoscenza nei confronti di Papa Francesco perché è stato lui che ha decretato la chiesa di Medjugorje giubilare. Abbiamo così potuto lucrare l'indulgenza giubilare in un santuario a cui siamo molto legati, molti di noi andranno a Roma, ma Medjugorje l'abbiamo nel cuore, siamo particolarmente legati a questo luogo per una nostra storia personale di incontro con il Signore che abbiamo fatto attraverso il pellegrinaggio a Medjugorje. Al viaggio di ritorno abbiamo seguito i funerali, possiamo dire che in questo pellegrinaggio siamo stati “accompagnati” da Papa Francesco”

Oltre a partecipare alle celebrazioni in chiesa i pellegrini sono saliti sul Podbordo luogo delle prime apparizioni della Regina della Pace, sul monte Krizevac, le visite sono state accompagnate da preghiere e riflessioni. Durante il pellegrinaggio i fedeli hanno seguito una conferenza di monsignor Aldo Cavalli, visitatore apostolico a Medjugorje inviato da papa Francesco, il vescovo durante l'incontro si è soffermato sul significato dell'indulgenza plenaria e sulle apparizioni. I pellegrini hanno inoltre visitato diverse comunità presenti a Medjugorje.