Vieni a recuperare i messaggi cancellati da Instagram nel 2026

Hai perso una chat di Instagram dopo averla eliminata dal tuo account. L'hai cancellata perché credevi non fosse importante, ma ora vuoi recuperarne il contenuto . La maggior parte delle persone scopre che Instagram non offre un'opzione per ripristinare i messaggi eliminati perché questa funzionalità non esiste.

Instagram offre agli utenti una funzionalità integrata che consente di scaricare tutte le informazioni dell'account, comprese le chat. Gli strumenti professionali offrono funzionalità più avanzate rispetto al metodo iniziale per risolvere il problema. Questa guida presenta tutti i metodi disponibili per recuperare con successo i messaggi Instagram eliminati, attraverso istruzioni dettagliate.

Metodo 1: Utilizzare lo strumento ufficiale per scaricare dei dati di Instagram

Il metodo garantisce la massima affidabilità perché funziona come servizio gratuito. Instagram consente agli utenti di richiedere i dati completi del proprio account, inclusi tutti i messaggi precedenti.

Procedura per scaricare i dati di Instagram:

Apri l'app di Instagram, vai al tuo profilo e clicca sulle tre linee in alto a destra . Seleziona Attività.

Scorri fino in fondo alla pagina e fai clic su Scarica le tue informazioni.

Il processo di download inizia quando si tocca il premere avviso download .

L'opzione consente di ottenere tutti i contenuti, mentre l'opzione Seleziona tipi di dati consente di richiedere solo messaggi specifici.

Scegli il formato e l'intervallo di data. Seleziona HTML se desideri aprire il file direttamente in un browser, oppure JSON se intendi utilizzare uno strumento di terze parti per analizzare i dati.

L'utente deve selezionare il formato e l'intervallo di dati desiderati . Dopodiché, deve scegliere tra HTML e JSON.

Il sito web di Instagram ti chiederà di inserire la password del tuo account prima di inviare la richiesta.

Instagram elaborerà la tua richiesta e ti invierà un link per il download via e-mail entro poche ore.

È necessario scaricare il file e quindi estrarne il contenuto. Bisogna accedere alla cartella dei messaggi per individuare il file della cronologia della chat che contiene la conversazione che si sta cercando.

Metodo 2: Utilizzare Gbyte per recuperare i messaggi Instagram cancellati

Se il metodo di download dei dati non restituisce i messaggi di cui hai bisogno, o se i messaggi sono stati eliminati prima di Instagram, puoi trovare maggiori informazioni su come funziona nella guida dettagliata di GBite su come recuperare i messaggi eliminati da Instagram.

Come funziona Gbyte:

Gbyte non preleva i dati direttamente dai server di Instagram. Il sistema utilizza due metodi intelligenti per recuperare i dati dei messaggi eliminati, necessari per il suo funzionamento.

Scansione della cache del telefono:

GBite analizza i file spazzatura e quelli memorizzati nella cache del telefono, alla ricerca di frammenti di testo provenienti dalla chat che non sono ancora stati sovrascritti.

Analisi del backup locale:

Se hai mai effettuato un backup del tuo iPhone, Gbyte legge quei backup ed estrae tutte le chat di Instagram memorizzate al momento del backup.

Come usare Gbyte

Il software GBite deve essere installato sul computer o sul dispositivo mobile.

Inserisci le tue credenziali per accedere.

GBite eseguirà una scansione per trovare automaticamente tutti i dati recuperabili, inclusi i messaggi di Instagram.

Prima di decidere se ripristinare i messaggi recuperabili, è necessario esaminarli.

Seleziona i messaggi che desideri e salvali in modo sicuro sul tuo computer.

Metodo 3: Altri metodi rapidi da provare

Prima di dedicare tempo a soluzioni tecniche, provate prima queste opzioni più semplici, perché offrono risultati efficaci.

Chiedi all'altra persona

Instagram rimuove una conversazione dalla tua casella di posta quando la cancella, ma l'altra persona conserva la sua copia della conversazione. La copia dell'altra persona rimane completamente intatta. Devi loro chiedere di fare degli screenshot dei messaggi o di inviarti l'intera conversazione. Questa è spesso la soluzione più rapida.

Controlla il tuo account Facebook collegato

I messaggi di Instagram verranno visualizzati in Facebook Business Suite quando il tuo account Instagram è collegato a una pagina Facebook. Puoi accedere alla conversazione aprendo Business Suite e selezionando la sezione Posta in arrivo per completare la ricerca.

Confronto: quale metodo dovresti usare?

Come evitare di perdere i messaggi di Instagram in futuro?

Seguite queste abitudini per assicurarvi di non perdere più messaggi importanti.

È consigliabile eseguire regolarmente un backup dei dati di Instagram tramite la funzione "Scarica le tue informazioni".

Imposta un promemoria mensile per eseguire il backup.

Le conversazioni importanti dovrebbero essere documentate tramite screenshot, che gli utenti dovrebbero acquisire immediatamente.

Gli utenti non dovrebbero fare affidamento sui sistemi di archiviazione di Instagram per conservare i contenuti che devono essere essenziali.

La funzione Annulla invio dovrebbe essere utilizzata al posto di Elimina conversazione.

Annulla l'invio rimuove solo i messaggi specifici da una chat, mentre Elimina conversazione comporta la cancellazione completa.

È necessario mantenere aggiornati i backup del proprio iPhone.

Un backup recente mostra i risultati migliori per gli strumenti di ripristino, incluso Gbyte, quando gli utenti utilizzano iCloud o iTunes per il ripristino dei dati.

Utilizzo frequente

Posso recuperare i messaggi di Instagram che ho cancellato mesi fa?

La risposta dipende dalla tua richiesta. Il file di dati conterrà i tuoi messaggi se hai richiesto il download dei dati prima della loro eliminazione. GBite può recuperare frammenti memorizzati nella cache in assenza di dati di backup, ma le probabilità di ritrovare i dati persi diminuiscono.

Instagram salva i messaggi eliminati sui suoi server?

Instagram non conserva i messaggi eliminati sui suoi server dopo la loro rimozione. Il file di download dei dati mostra lo stato del tuo account al momento della richiesta.

L'altra persona si accorgerà che sto cercando di recuperare i messaggi?

Tutti i metodi di recupero descritti in questa guida funzionano sul tuo dispositivo personale e con le tue informazioni di accesso. L'altra persona non si accorgerà di nulla, poiché il suo account non subirà alcuna conseguenza.

La funzione di download dei dati di Instagram è disponibile per tutti gli account?

La funzione "Scarica le tue informazioni" è disponibile su tutti gli account Instagram del mondo. Gli utenti possono accedervi sia tramite l'applicazione mobile che tramite il sito web per computer desktop.

Quanto tempo impiega il download dei dati di Instagram?

Instagram solitamente invia il link entro poche ore. Il tempo massimo di attesa è generalmente di 14 giorni, a seconda dei dati storici dell'account.

Considerazioni finali

Instagram non facilita il recupero dei messaggi eliminati, ma non è impossibile. Inizia con lo strumento ufficiale di download dei dati, poiché è gratuito, integrato e funziona senza alcuna conoscenza tecnica. GBite può eseguire operazioni di recupero dati avanzati grazie alla sua capacità di cercare sia nella cache del dispositivo che nei backup locali. Per ottenere risultati rapidi, è consigliabile chiedere prima all'altra persona, poiché la sua casella di posta contiene l'intera conversazione.

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