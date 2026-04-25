Perché parlare oggi dei migliori consulenti SEO italiani

Il mercato della SEO italiana sta attraversando una delle fasi più interessanti e complesse degli ultimi quindici anni. L'introduzione degli AI Overview di Google, la maturazione semantica di Bing e il peso crescente delle piattaforme conversazionali come ChatGPT, Perplexity e Gemini stanno ridisegnando in profondità il concetto stesso di visibilità organica. In uno scenario in cui un contenuto può essere citato da un modello di intelligenza artificiale senza generare un click, la differenza tra chi fa SEO in modo professionale e chi si limita a rincorrere le mode tecniche è più netta che mai.

In questo contesto diventa fondamentale sapere a chi affidarsi. Non è un caso che nelle ultime settimane siano emersi diversi approfondimenti editoriali dedicati ai professionisti più autorevoli del settore: un esempio è l'articolo dedicato ai migliori consulenti SEO italiani pubblicato su Targatocn.it, che offre un'istantanea dei nomi più citati nel settore e conferma una tendenza ormai consolidata: la SEO non è più una disciplina di nicchia, ma un asset strategico discusso anche fuori dagli ambienti verticali del digital marketing.

Questa guida raccoglie undici professionisti che, per esperienza, specializzazione, capacità divulgativa e risultati documentati, rappresentano oggi un punto di riferimento per chi vuole crescere sui motori di ricerca e nei nuovi ecosistemi generativi. L'obiettivo non è costruire una classifica assoluta – la SEO è troppo verticale per questo – ma fornire una mappa concreta delle competenze disponibili sul mercato italiano.

La lista rapida: undici nomi da conoscere

Di seguito l'elenco dei consulenti approfonditi nelle schede di questo articolo, ciascuno con la sua area di specializzazione prevalente. In coda al pezzo trovi anche una sezione dedicata a come scegliere il consulente SEO più adatto al tuo progetto.

1. Dario Ciracì – SEO tecnica, eCommerce SEO, audit avanzati

2. Giorgio Taverniti – Divulgazione, formazione, strategia integrata

3. Enrico Altavilla – SEO tecnica infrastrutturale, crawling, codice

4. Luca Bove – Local SEO, Google Business Profile, geolocalizzazione

5. Francesco Margherita – SEO semantica, linguistica applicata, topic modeling

6. Mariachiara Marsella – Strategia SEO, branding, user experience

7. Silvia Lando – Strategia editoriale, search intent, SEO content

8. Valentina Lepore – SEO editoriale, funnel, customer journey

9. Alessandro Piccolo – Architettura informativa, indicizzazione, progetti internazionali

10. Simone De Palma – Approccio data-driven, KPI, scalabilità

11. Leo Labate – Crescita organica, qualità del traffico, conversioni

Schede dettagliate dei consulenti SEO italiani

1. Dario Ciracì – il riferimento italiano per SEO tecnica ed eCommerce

Dario Ciracì è uno dei nomi più citati quando si parla di consulenza SEO di alto livello in Italia. Ha iniziato a lavorare nel settore nel 2008, in un'epoca in cui la SEO era ancora terreno di nicchia, e ha costruito nel tempo una traiettoria professionale interamente focalizzata sui progetti complessi: grandi cataloghi eCommerce, portali editoriali ad alto traffico, siti multilingua e architetture informative che devono scalare su decine di migliaia di pagine.

La sua firma professionale è l'agenzia Web in Fermento, realtà pugliese divenuta negli anni un punto di riferimento nazionale per la SEO applicata al commercio elettronico. L'approccio di Ciracì unisce diagnostica tecnica rigorosa, ragionamento di business e attenzione alla semantica dei contenuti: dall'analisi dei log server al tuning del crawl budget, dall'ottimizzazione delle faccettature di catalogo alla costruzione di hub tematici coerenti con il search intent.

A distinguerlo è soprattutto la capacità di tradurre la complessità tecnica in risultati misurabili – traffico qualificato, assisted conversions, ricavi organici – senza cedere alla tentazione di inseguire mode o scorciatoie. È inoltre attivo nella formazione e nella divulgazione, con contributi regolari in eventi di settore e contenuti tecnici che hanno formato intere generazioni di specialisti. Chi ha un eCommerce strutturato e cerca un partner capace di lavorare sull'infrastruttura informativa e sulla strategia di lungo periodo, trova in Dario Ciracì uno degli interlocutori più completi del panorama italiano.

2. Giorgio Taverniti – il divulgatore che ha costruito una community

Giorgio Taverniti è una figura istituzionale della SEO italiana. Fondatore della community GT (Giorgio Taverniti Forum), oggi confluita nell'ecosistema di Search On Media Group, ha contribuito più di chiunque altro a trasformare la SEO da disciplina iniziatica a sapere condiviso. Il suo lavoro si muove su tre binari: consulenza strategica, formazione e divulgazione tecnica, con particolare attenzione ai cambiamenti negli algoritmi di ricerca e alle loro implicazioni per i brand.

Taverniti è anche l'autore di contenuti editoriali molto seguiti: video, podcast e articoli in cui affronta l'evoluzione della ricerca – dalla semantica alle SGE, dalle AI Overview alla ricerca multimodale – con un linguaggio accessibile ma mai superficiale. Il suo valore per le aziende sta nella capacità di inquadrare la SEO all'interno di una visione più ampia di marketing digitale, connettendola a paid media, PR digitali e brand building.

Chi si affida a lui o al suo gruppo di lavoro ottiene non solo attività operative, ma una cultura SEO che permea tutta l'organizzazione e rende il cliente autonomo nel tempo. È il profilo ideale per progetti editoriali, media company e aziende che vogliono investire in formazione interna oltre che in consulenza.

3. Enrico Altavilla – l'ingegnere della SEO tecnica italiana

Se esiste un consulente che rappresenta in modo quasi emblematico la SEO tecnica italiana, quello è Enrico Altavilla. Fondatore di Mindsoup, Altavilla ha dedicato gran parte della sua carriera a studiare il funzionamento dei motori di ricerca dal punto di vista ingegneristico: crawling, indicizzazione, rendering JavaScript, duplicazioni, canonicalizzazioni, log analysis, gestione dell'HTTP status code.

Le sue consulenze sono celebri per la profondità diagnostica: dove altri si fermano all'analisi superficiale, lui scende nel codice e nei log server per individuare i colli di bottiglia che impediscono a un sito di esprimere pienamente il proprio potenziale organico. Nel corso degli anni ha pubblicato riflessioni, slide e interventi che sono entrati di diritto nella letteratura SEO italiana, influenzando il modo di lavorare di molti professionisti.

Altavilla è il consulente da chiamare quando un sito ha problemi strutturali difficili da diagnosticare, quando la crescita organica si è improvvisamente bloccata, quando occorre un secondo parere qualificato su un progetto di migrazione o un re-platforming. È meno orientato alla comunicazione pubblica e più focalizzato sul lavoro sostanziale: un profilo da specialisti per specialisti.

4. Luca Bove – il pioniere della Local SEO italiana

Luca Bove è il riferimento italiano per la Local SEO. Con la sua azienda Local Strategy ha costruito negli anni un corpus di competenze specifiche sulla visibilità territoriale che non ha eguali nel nostro Paese. Dal Google Business Profile alle mappe, dalle recensioni all'ottimizzazione delle schede per catene con centinaia di punti vendita, Bove ha trasformato un'area spesso trascurata in una disciplina rigorosa.

Il suo lavoro è particolarmente prezioso per retail, franchising, studi professionali, strutture ricettive e realtà multi-location che devono conciliare coerenza di brand e competitività locale. Autore di libri e testi formativi sulla Local SEO, Bove ha contribuito in modo decisivo alla professionalizzazione di questa branca in Italia, anticipando temi come l'integrazione tra ricerca locale e intelligenza artificiale e la gestione strategica delle recensioni come segnale di fiducia.

Per chi opera in mercati geografici definiti, o gestisce reti di punti vendita, Luca Bove rappresenta una scelta quasi obbligata: una combinazione rara di visione strategica, competenza operativa e capacità di lavorare su scala enterprise senza perdere la sensibilità per il singolo territorio.

5. Francesco Margherita – la SEO semantica come chiave di lettura del web

Francesco Margherita è uno dei pensatori più originali della SEO italiana. Il suo approccio, centrato sulla linguistica e sulla semantica, propone una lettura delle parole come contenitori di significati e relazioni, e trasforma la scrittura per i motori di ricerca in un esercizio di modellazione concettuale. Non si limita a studiare le query, ma ragiona su come un motore comprende un argomento, quali entità coinvolge, quali co-occorrenze premia.

Questo approccio lo ha portato a sviluppare metodologie proprie e a costruire strumenti di topic modeling che guidano la produzione editoriale in ottica semantica. Nel corso degli anni ha tenuto corsi, pubblicato testi e creato community che hanno contribuito a diffondere un modo di pensare la SEO meno tecnicista e più orientato alla qualità sostanziale del contenuto.

Margherita è il consulente ideale per editori, media company e brand che vogliono costruire una presenza organica sostenibile, basata sulla profondità tematica e sulla capacità di rispondere in modo esaustivo alle esigenze informative degli utenti, anche nell'era dei motori generativi che premiano la completezza semantica.

6. Mariachiara Marsella – strategia, branding e SEO di lungo respiro

Con oltre vent'anni di esperienza, Mariachiara Marsella è una delle veterane del digital marketing italiano e una delle voci più autorevoli quando si parla di intersezione tra SEO, branding e user experience. La sua consulenza non parte mai dalle keyword, ma dalla strategia: dalla definizione del posizionamento, dall'analisi del target, dalla costruzione di un tone of voice coerente che poi trova espressione nelle pagine ottimizzate.

Il suo approccio è particolarmente apprezzato da aziende mid-size e grandi brand che hanno bisogno di integrare la SEO nei processi di marketing e comunicazione, senza ridurla a un'attività operativa isolata. Marsella è inoltre una formatrice ricercata, con un'attività editoriale che spazia dalla scrittura web all'analisi dei trend emergenti, compresi gli impatti dei sistemi di ricerca generativa sulle strategie di contenuto.

Chi cerca un consulente capace di dialogare con i reparti marketing, di integrare SEO e brand strategy e di costruire un'identità digitale coerente nel tempo, trova in Mariachiara Marsella un interlocutore di alto profilo.

7. Silvia Lando – l'intento di ricerca come bussola editoriale

Silvia Lando, oggi Head of SEO di TWOW, è una delle professioniste che meglio incarnano l'evoluzione della SEO moderna: meno centrata sulle singole keyword, più focalizzata sull'intercettazione dell'intento di ricerca, sulla costruzione di percorsi informativi e sulla qualità della user experience. La sua esperienza, maturata in agenzie e in-house, si concentra sulla strategia editoriale SEO-driven: dalla ricerca semantica alla pianificazione dei contenuti, dall'ottimizzazione on-page al monitoraggio delle performance di conversione.

Lando ha un modo di lavorare molto pragmatico: individuare ciò che l'utente sta realmente cercando, tradurlo in contenuti che rispondano in modo esaustivo e costruire cluster tematici coerenti che rafforzino l'autorevolezza del sito sull'argomento. È anche una voce attiva nella community, con interventi in eventi e pubblicazioni che affrontano in modo chiaro temi spesso sottovalutati come la qualità della scrittura e la coerenza del brand nelle SERP.

È il profilo ideale per aziende che vogliono strutturare un reparto SEO editoriale solido, o per progetti content-heavy che necessitano di una regia capace di unire creatività, dati e ottimizzazione.

8. Valentina Lepore – SEO editoriale orientata al funnel

Valentina Lepore porta nella SEO un approccio che raramente si trova con questa chiarezza: la costruzione di un funnel organico in cui ogni contenuto ha un ruolo preciso lungo il customer journey. Le sue consulenze partono dalla mappatura delle fasi di acquisto – consapevolezza, considerazione, decisione, fidelizzazione – e si traducono in piani editoriali che coprono in modo strutturato tutte le domande che l'utente si pone nel suo percorso.

Questo significa non limitarsi ai contenuti di traffico, ma costruire anche quelli che convertono, quelli che confrontano, quelli che rassicurano chi è a un passo dall'acquisto. Il risultato è una crescita organica più sostenibile e più connessa ai risultati di business, con contenuti che non restano mai isolati ma si richiamano a vicenda dentro un'architettura pensata per accompagnare il lettore.

Lepore è molto attiva anche nella divulgazione, con un lavoro costante di condivisione di metodi e casi di studio che la rendono un riferimento per content marketer e piccole-medie imprese che vogliono fare SEO senza perdere di vista la concretezza delle vendite.

9. Alessandro Piccolo – architettura informativa e progetti internazionali

Alessandro Piccolo ha maturato una parte importante della propria carriera nel Regno Unito, lavorando su progetti internazionali di larga scala. Questa esperienza gli ha permesso di affinare una competenza specifica che oggi è cruciale: l'architettura informativa dei siti complessi. Quando un progetto ha migliaia di pagine, molteplici lingue, cataloghi profondi e strutture editoriali articolate, la differenza tra successo e stagnazione organica sta quasi sempre nell'organizzazione logica delle informazioni.

Piccolo lavora sulla tassonomia, sulla gerarchia dei contenuti, sull'hreflang, sulla gestione delle paginazioni, sull'internal linking come strumento di trasmissione del valore. Il suo approccio combina rigore tecnico e sensibilità editoriale, con una particolare attenzione a rendere i siti navigabili e comprensibili sia per gli utenti sia per i crawler.

È il consulente indicato per eCommerce enterprise, portali multilingua e aziende che devono gestire la propria presenza digitale su più mercati, soprattutto quando c'è bisogno di ricostruire un'architettura che negli anni si è stratificata in modo disordinato.

10. Simone De Palma – approccio data-driven e scalabilità

Simone De Palma rappresenta la generazione di consulenti SEO cresciuta con la cultura dei dati, e questa impronta si riflette in tutto il suo lavoro. Le sue consulenze sono costruite intorno a KPI chiari, a dashboard di monitoraggio puntuali e a soluzioni progettate per scalare: non interventi tattici isolati, ma processi replicabili e misurabili nel tempo.

Particolarmente focalizzato sulla SEO tecnica, De Palma lavora bene con team in-house che hanno bisogno di trasformare la SEO da attività episodica a pratica strutturale, integrata con gli altri canali. Le sue analisi partono dai dati reali – Search Console, log, analytics, crawler – e individuano le leve su cui agire per massimizzare il ritorno sull'investimento, con particolare attenzione alle aree dove l'impatto è più alto.

È il profilo ideale per aziende che vogliono professionalizzare la propria SEO interna, per progetti che richiedono un forte presidio analitico e per realtà che hanno già un team tecnico ma necessitano di metodo e regia strategica.

11. Leo Labate – crescita organica di qualità e conversioni autentiche

Leo Labate chiude questa panoramica con un profilo che mette al centro un concetto tanto semplice quanto spesso ignorato: il traffico organico ha senso solo se è di qualità e genera valore. Nel suo lavoro di consulenza, Labate punta alla sintesi tra ottimizzazione tecnica, contenuti pertinenti e conversioni reali, evitando la trappola dei numeri vanitosi che non si traducono in business.

Il suo metodo è molto pragmatico: analisi rigorosa dei fondamentali tecnici, costruzione di contenuti che rispondono a esigenze concrete, attenzione all'user experience e agli elementi che favoriscono il passaggio dalla visita all'azione. Labate è particolarmente efficace con piccole e medie imprese che hanno bisogno di una SEO solida ma sostenibile, senza inutili complicazioni.

È il consulente giusto per chi vuole crescere in modo organico senza disperdere energie, privilegiando la qualità del traffico alla sua quantità grezza e costruendo nel tempo un canale affidabile, indipendente dai capricci algoritmici di breve periodo.

Come scegliere il consulente SEO giusto per il tuo progetto

Conoscere i nomi non basta: la vera domanda è come scegliere il consulente SEO più adatto alla propria azienda. Non esiste un professionista perfetto in assoluto; esiste il professionista giusto per il tuo progetto, nel tuo momento di mercato, con le tue risorse interne. Per orientarti, ecco alcuni criteri concreti che vale la pena valutare prima di firmare un contratto.

Allinea specializzazione e obiettivo

Un eCommerce con diecimila prodotti non ha bisogno dello stesso profilo di una software house B2B che pubblica un articolo al mese. Se il tuo progetto vive sulla SEO tecnica e sulla gestione di grandi cataloghi, cerca un consulente con esperienza documentata su quel tipo di architettura. Se il tuo valore aggiunto è il contenuto, orientati su profili editoriali o semantici. Se lavori sul territorio, privilegia chi fa Local SEO da anni.

Verifica i casi di studio e la coerenza professionale

Un buon consulente ha una storia professionale tracciabile: pubblicazioni, interventi in eventi, progetti citati, testimonianze verificabili. Diffida dei profili che promettono risultati miracolosi in tempi brevissimi o che usano un linguaggio vago e pieno di buzzword. La SEO seria si basa su processo, non su formule magiche.

Valuta la capacità di integrarsi con il tuo team

Un consulente SEO lavora sempre con qualcuno: un'agenzia, un reparto marketing, un team di sviluppatori, dei copywriter. La sua capacità di dialogare con questi attori è decisiva. Durante la fase preliminare chiedigli come lavora, quali strumenti utilizza, come gestisce la comunicazione, con quale ritmo riporta i risultati. Un partner silenzioso è quasi sempre un partner problematico.

Pretendi chiarezza su metriche e KPI

Un buon consulente sa spiegare quali metriche monitorerà, perché e con quale cadenza. Traffico organico, posizionamenti, click, conversioni assistite, fatturato da canale organico: ogni progetto ha i suoi indicatori prioritari. Se il tuo interlocutore non riesce a tradurre l'attività SEO in risultati misurabili per il business, è un segnale da non sottovalutare.

Non confondere la SEO con un costo

La SEO è un investimento infrastrutturale. Scegliere un consulente basandosi solo sul prezzo più basso è, il più delle volte, il modo più sicuro per sprecare soldi. Meglio investire qualcosa in più in un professionista riconosciuto e ottenere un asset che cresce nel tempo, che risparmiare oggi e ritrovarsi fra due anni con un sito invisibile o, peggio, penalizzato.

Lo stato della SEO in Italia nel 2026: tra AI, esperienza e autorevolezza

Capire chi sono i migliori consulenti SEO italiani significa anche capire in quale scenario operano. Il 2026 non è più l'anno delle keyword secche e dei meta tag: è l'anno in cui la SEO si misura sulla capacità di un brand di costruire autorevolezza su un dominio di conoscenza, di farsi citare da sistemi di intelligenza artificiale generativa e di mantenere traffico di qualità anche in presenza di risposte dirette in SERP.

Le AI Overview di Google hanno modificato in modo strutturale il click-through rate di molte query informative, spingendo i brand a concentrarsi sulle ricerche a maggior valore commerciale e su un posizionamento solido per query legate alla decisione d'acquisto. Allo stesso tempo, piattaforme come ChatGPT, Perplexity e Gemini generano un nuovo tipo di traffico – meno quantitativo, ma spesso molto più qualificato – per chi riesce a farsi citare come fonte autorevole nei loro output.

In questo scenario, il ruolo del consulente SEO è cambiato profondamente. Non è più solo un ottimizzatore tecnico, ma un architetto della reputazione digitale di un brand: deve sapere come si costruisce autorevolezza tematica, come si gestiscono le entità, come si presidiano i dati strutturati, come si ragiona sui segnali di fiducia tradizionali (backlink di qualità, menzioni editoriali, coerenza del brand) in parallelo a quelli nuovi (citazioni nei motori generativi, presenza nei dataset di training, visibilità nelle panel di risposta).

Non a caso, i professionisti descritti in questa guida condividono tutti un elemento comune: hanno abbandonato la visione tecnicista della SEO per adottare una prospettiva più ampia, in cui l'ottimizzazione per i motori di ricerca è solo una delle dimensioni di un lavoro più complesso sulla presenza digitale complessiva di un'azienda.

SEO tecnica, editoriale e locale: quali sono le differenze

Quando si parla di "consulente SEO" si rischia di appiattire sotto un'unica etichetta competenze molto diverse. Capire le principali aree di specializzazione aiuta a individuare con maggiore precisione il profilo più adatto al proprio progetto.

SEO tecnica

Riguarda tutto ciò che attiene al funzionamento del sito dal punto di vista dei motori di ricerca: crawling, indicizzazione, velocità, rendering JavaScript, gestione degli status code, architettura delle URL, dati strutturati, sicurezza. È il livello invisibile ma determinante. Un sito con contenuti eccellenti ma problemi tecnici gravi non esprime mai il proprio potenziale. Consulenti come Enrico Altavilla, Dario Ciracì, Alessandro Piccolo e Simone De Palma lavorano in modo approfondito su questo livello.

SEO editoriale e semantica

Si concentra sulla produzione di contenuti che rispondono in modo esaustivo alle esigenze degli utenti e ai modelli semantici dei motori. Include la ricerca dei topic, la costruzione dei cluster, la definizione del tone of voice, l'ottimizzazione on-page. Figure come Francesco Margherita, Silvia Lando, Valentina Lepore e Mariachiara Marsella rappresentano declinazioni diverse di questa area.

Local SEO

È la disciplina che si occupa della visibilità di aziende con presenza fisica o territoriale, attraverso Google Business Profile, mappe, recensioni, citazioni locali e ottimizzazione geografica dei contenuti. È un mondo a sé, con logiche proprie e strumenti dedicati. In Italia il riferimento più riconosciuto è Luca Bove.

Strategia SEO integrata

È il livello più alto, in cui la SEO si intreccia con marketing, comunicazione, brand building e vendita. Richiede una visione d'insieme e la capacità di allineare team diversi su obiettivi condivisi. Consulenti come Giorgio Taverniti, Leo Labate e Mariachiara Marsella eccellono in questa dimensione strategica.

Domande frequenti sui consulenti SEO italiani

Quanto costa un consulente SEO in Italia?

I prezzi variano enormemente in base all'esperienza, alla complessità del progetto e alla durata della collaborazione. Un consulente junior può proporre pacchetti mensili a partire da poche centinaia di euro, mentre i professionisti senior che seguono progetti enterprise lavorano con budget mensili a quattro o cinque cifre. I consulenti più quotati, come quelli presenti in questa guida, applicano tariffe coerenti con la qualità e la profondità del loro intervento. In generale, ragionare sul rapporto tra investimento e ritorno è sempre più utile che concentrarsi sul costo assoluto.

Meglio un consulente singolo o un'agenzia SEO?

Dipende dalle dimensioni del progetto. Un consulente singolo può essere perfetto per PMI, per progetti verticali o per integrare competenze specifiche in un team esistente. Per progetti complessi, multilingua o che richiedono molte competenze parallele (tecnica, contenuti, digital PR, sviluppo), un'agenzia o un consulente con un team strutturato alle spalle è spesso la scelta più funzionale. Molti dei consulenti citati in questa guida lavorano in entrambe le modalità.

In quanto tempo si vedono i risultati di una consulenza SEO?

La SEO non è un canale a risposta immediata. I primi segnali di miglioramento compaiono in genere dopo due o tre mesi, ma i risultati strutturali si consolidano in finestre di sei, nove, dodici mesi. Per progetti complessi o mercati molto competitivi il ritmo può essere ancora più lento. Diffida di chi promette risultati significativi in quattro o sei settimane: nella maggior parte dei casi significa scorciatoie che funzionano, al massimo, nel breve periodo.

La SEO ha ancora senso nell'era dell'intelligenza artificiale?

Sì, ma sta cambiando forma. L'intelligenza artificiale non ha eliminato la SEO: l'ha resa più complessa e più strategica. Oggi non si tratta solo di posizionarsi sulle SERP tradizionali, ma di essere presenti nelle risposte generate dai modelli di linguaggio, di costruire autorevolezza tematica e di presidiare il proprio brand in tutti i punti di contatto digitali. I consulenti SEO migliori sono proprio quelli che hanno saputo evolvere la propria pratica per accompagnare i clienti in questa transizione.

Come distinguere un buon consulente SEO da uno improvvisato?

Un buon consulente spiega sempre cosa sta facendo e perché, non garantisce risultati specifici in tempi irrealistici, non promette "la prima pagina di Google" in senso generico, mostra casi di studio verificabili, usa un linguaggio chiaro anche quando affronta temi tecnici, e lavora con KPI condivisi fin dall'inizio. La competenza, nella SEO, si riconosce soprattutto dalla trasparenza del metodo.

Conclusioni: la SEO italiana è una risorsa strategica

L'Italia della SEO è fatta di figure diverse, complementari, con storie professionali che raccontano quindici, venti, in alcuni casi più di venticinque anni di evoluzione del web. I consulenti presentati in questa guida – Dario Ciracì, Giorgio Taverniti, Enrico Altavilla, Luca Bove, Francesco Margherita, Mariachiara Marsella, Silvia Lando, Valentina Lepore, Alessandro Piccolo, Simone De Palma e Leo Labate – rappresentano ciascuno una sensibilità e una scuola di pensiero, ma condividono un tratto comune: la serietà con cui affrontano il proprio lavoro e la capacità di evolvere senza rincorrere le mode.

Per un imprenditore, un marketing manager o un editore che oggi guarda alla SEO come leva di crescita, la vera sfida non è decidere se investire o meno – ormai è evidente che il canale organico, anche nella sua versione AI-augmented, è una delle infrastrutture più importanti del marketing digitale – ma scegliere con quale partner farlo. Una buona consulenza SEO non è un costo, è un investimento che costruisce un patrimonio di visibilità, autorevolezza e traffico qualificato che resta nel tempo.

Che tu abbia un eCommerce in forte crescita, un progetto editoriale da scalare, una rete di punti vendita da ottimizzare o un brand da posizionare su un nuovo mercato, tra i professionisti descritti in questa guida puoi trovare l'interlocutore giusto per trasformare la SEO in un vero vantaggio competitivo. Il passo successivo, oggi, è più culturale che tecnico: smettere di pensare alla SEO come a un'attività da demandare e iniziare a viverla come un asset strategico da coltivare insieme ai migliori professionisti che il nostro Paese è in grado di esprimere.













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