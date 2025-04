Prima Categoria: salvezza per Vogogna e Varzese, retrocede il Fondotoce

Piedimulera promossa (ma questo lo si sapeva già). Bagnella, Gravellona San Pietro, Momo e Cannobiese ai play off. Fondotoce che torna in Seconda Categoria con Valduggia e Serravallese . Gli altri verdetti sono la salvezza diretta di Vogogna e Varzese e l’esclusione della Virtus Villa dai play off.

La Prima Categoria chiude così la stagione regolare, prima di aprire quella degli spareggi per salire in Promozione.

Vittoria che si era già conquistata in anticipo il Piedimulera, che fa passerella vincendo con l’Agrano. Partita da fine campionato poiché anche i cusiani non avevano più nulla da chiedere al torneo. Ne approfitta Elca, che si toglie la soddisfazione di un tripletta da vero capocannoniere del girone.

Pochi chilometri più ma nord del ‘Terzi’, giocava il Villa. I ragazzi di Giampaolo regolano il Romagnano per 2 a 0 , ma la vittoria (reti di Gnonto e Saclusa) servono a poco. Finiscono a pari con la Cannobiese ma la classifica avulsa li penalizza e restano fuori dalla lotta per salire.

Dicevamo che ne trae giovamento la Cannobiese, che passa in casa del Valduggia con le reti di Petagine e Tonsi. Un premio per un campionato che ha sempre visto la squadra di Pettinaroli nelle zone alte.

Conferma play off per Bagnella e Gravellona. I primi cadono in casa contro il Momo. Non bastano le reti di Cabrini e Audo. Ma la sconfitta non deve penalizzare la formazione cusiana che ha fatto un buon campionato. Ironia della sorte Bagnella-Momo sarà anche la sfida play off. Idem per il Gravellona, che chiude vincendo una bella annata. Il 3 a 2 in quel di Serravalle Sesia porta le firme di Cervini, Fioretti e Sghedoni. I ragazzi di Agostini se la vedranno con la Cannobiese.

Pari combattuto e prezioso, che sa di salvezza per Varzese e Vogogna. In piena festa per l’Aprile Varzese, la due squadre festeggiano la permanenza in Prima. Segnano Forni (doppietta) per i biancoverdi e Antongioli e Ricchi per i granata.

Amarezza in casa Fondotoce. L’undici di Sena torna in Seconda Categoria. La sconfitta di Sizzano è amarissima: arriva addirittura al 93’. E pensare che Schirru aveva portato in vantaggio i verbanesi nel primo tempo. Dopo un’andata chiusa a 15 punti, però il Fondotoce ha collezionato un ritorno poco prolifico, conquistando solo 9 punti.

Risultati. Virtus Villa-Romagnano 2-0; Pieidmulera-Agrano 5-2; Bagnella-Momo 2-4, Serravallese-Gravellona 2-3; Valduggia-Cannobiese 1-2; Varzese-Vogogna 2-2; Sizzano-Fondotoce 2-1.