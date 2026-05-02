Il Pisa perde col Lecce e va in serie B assieme al Verona

PISA (ITALPRESS) - Il Lecce passa 2-1 in casa del Pisa, nell'anticipo della 35esima giornata di campionato, e conquista tre punti pesantissimi in ottica salvezza. I salentini tornano a vincere in trasferta dopo quasi quattro mesi e sanciscono la retrocessione aritmetica in Serie B della formazione di Hiljemark e anche del Verona di Sammarco, a prescindere dal risultato contro la Juve di domenica. Succede tutto nel secondo tempo all'Arena Garibaldi con il botta e risposta tra Banda (52') e Leris (56'), ma a trovare il gol vittoria è Walid Cheddira (65'), al primo acuto in maglia giallorossa. Il Lecce resta in 17esima posizione, ma allunga a +4 sulla Cremonese, impegnata lunedì 4 maggio (ore 18.30) in casa contro la Lazio. Staziona in ultima piazza il Pisa, ventesimo con 18 punti e solamente due vittorie in 35 giornate. Avvio di partita con poche occasioni e il Pisa in possesso di palla. La prima chance arriva al 15' con Stojilkovic che calcia a lato dalla sinistra su imbucata di Angori. Gioco molto spezzettato, con il Lecce poco pulito nella costruzione dal basso e i padroni di casa con scarse soluzioni in fase di rifinitura. Il match si accende in uscita dagli spogliatoi. Stojikovic ci prova subito ma trova la respinta di un attento Falcone. Alla prima vera grande chance sono gli ospiti a portarsi in vantaggio. Ramadani avvia la ripartenza e trova Cheddira in profondità, che mette in mezzo per Banda per l'1-0 della squadra di Di Francesco al 52'. La reazione del Pisa arriva immediata: Bozhinov sfonda centralmente, con un rimpallo sfortunato Sieber serve involontariamente Leris, che calcia al volo e batte Falcone per l'1-1 al 56'. Sempre tante interruzioni e poco ritmo, ma i salentini colpiscono ancora in contropiede: Pierotti riparte in solitaria e serve in area Cheddira, che trafigge Semper per il 2-1 al 65'. La formazione di Hiljemark continua a comandare il match e sfiora il pari al 74' con Piccinini, che viene murato da un grande riflesso di Falcone. Nel finale tante interruzioni e tanti cambi e il Lecce riesce a strappare tre punti fondamentali per provare a rimanere in serie A.- foto Image -(ITALPRESS).